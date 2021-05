Leipzig plant Partnerschaft mit Ho-Chi-Minh-Stadt

Leipzig

Die Stadt Leipzig will nun offiziell eine Städtepartnerschaft mit Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam aufnehmen. Darüber soll der Stadtrat auf seiner Juli-Tagung entscheiden. Stimmt der Rat zu, könnte erstmals ein Vertrag über eine Städtepartnerschaft per Live-Stream in digitaler Form unterschrieben werden – da das Reisen während der Corona-Pandemie in asiatische Länder schwierig ist. „Entschieden ist das aber noch nicht“, sagt Gabriele Goldfuß, die Chefin des Referates Internationale Zusammenarbeit im Rathaus, auf LVZ-Nachfrage. Auf jeden Fall werde bei der Vertragsunterzeichnung der vietnamesische Botschafter in Leipzig zu Gast sein.

Kooperation seit DDR-Zeiten

Leipzig unterhält 14 Städtepartnerschaften sowie fünf Kooperationspartnerschaften in aller Welt. Zu Letzteren gehört seit 2015 Ho-Chi-Minh-Stadt. Die Zusammenarbeit, die ihre Wurzeln bereits zu DDR-Zeiten hatte, wird nun auf eine höhere Stufe gestellt. Das ist der Wunsch vieler hier lebender Vietnamesen. „Es ist uns gelungen, dieses Erbe wieder fruchtbar zu machen. Ob Medizintechnik, Maschinen- oder Kranbau – auch in der Wirtschaft gibt es viele Kontakte“, freut sich Goldfuß. Ein Beispiel: Die Leipziger Firma Aone errichtet auf den Dächern des Wasserwerks Song Duong bei Hanoi eine Solaranlage (die LVZ berichtete).

Verein befördert Partnerschaft

Anfang 2020 gründete sich in Leipzig der Verein Deutsch-Vietnamesisches Haus, das die Partnerschaft voranbringen will. Mit etwa 3500 Mitgliedern ist mit dem Verein Vietnamesen Leipzig auch Deutschlands zweitgrößte Gemeinschaft hier zu Hause. Jüngste Aktivität: Erst im Mai haben Leipziger Unternehmen und Privatpersonen 4500 Antigentests gespendet, um einem Militärhospital in Ho-Chi-Min-Stadt die dringend benötigten, in dieser Form dort noch nicht verfügbaren Corona-Schnelltests bereitzustellen. Leipzig revanchierte sich damit für rund 10 000 textile Masken sowie medizinische Schutzausrüstungen, die die vietnamesische Metropole Anfang 2020 Leipziger Krankenhäusern zur Verfügung stellte – ermöglicht durch eine Ausnahmegenehmigung des vietnamesischen Staates zu Beginn der Pandemie, als an diesen Produkten in Deutschland riesiger Bedarf bestand.

Nguyen Thanh Phong (Vorsitzender des Volkskomitees von Ho-Chi-Minh-Stadt) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (rechts) bei der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt im Juni 2017. Quelle: Christian Modla

Die Vietnamesen betrachten Leipzig bereits als ihre Partnerstadt. Ho-Chi-Min-Stadt (früher Saigon) ist mit mehr als acht Millionen Einwohnern die größte Stadt und das wirtschaftliche Zentrum Vietnams.

Von Mathias Orbeck