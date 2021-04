„Housing first“ heißt ein Modell, um Obdachlosen eine Wohnung als Schutzraum zu bieten. Das wird es ab Sommer 2021 auch in Leipzig geben. Der Stadtrat gab am Mittwoch das Geld dafür frei.

Ein Obdachloser in Leipzig – mit einem neuen Modellprojekt will die Stadt helfen. Ab Sommer werden von der LWB Wohnungen bereitgestellt, in die sie einziehen können. Quelle: Andreas Döring