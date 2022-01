Leipzig testet ab Juli ein Mietsystem für Lastenräder

Leipzig

Sie sind meist stabiler und breiter gebaut als reguläre Fahrräder: Lastenräder liegen im Trend. Durch Aufbauten wie etwa eine große Box bieten sie viel Platz, um beispielsweise Kinder, Tiere oder Einkäufe zu transportieren. Um diese Art der Mobilität zu fördern, wird Leipzig ab Juli 2022 als Modellkommune ein Mietsystem für Transporträder testen. Geplant ist ein viermonatiger Probelauf in der Südvorstadt, teilte das städtische Verkehrs- und Tiefbauamt am Dienstag mit.

Über die Standorte wird noch entschieden

So sollen fünf Standorte mit 15 Leihfahrrädern – darunter fünf mit elektronischer Tretunterstützung – eingerichtet werden. Wo genau, wird allerdings erst in den kommenden Wochen entschieden. Die Fahrräder sollen jedoch an Mobilitätsstationen angebunden sein und können mit einer speziellen App gebucht werden, heißt es. Die Integration in andere Mobilitätsplattformen lohnt sich laut Rathaus während des Testlaufs nicht, da die geplante Betriebsdauer hierfür zu kurz ist. Das Amt hat bereits testweise einen eigenen Parkplatz für Lastenfahrräder eingerichtet – allerdings in der Erich-Köhn-Straße in Altlindenau.

Weitere Angebote auf den Gewerbehöfen

Das Amt für Wirtschaftsförderung plant außerdem, testweise auf fünf Gewerbehöfen weitere 15 Lastenfahrräder anzubieten. Diese sollen öffentlich zugänglich sein und insbesondere von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gewerbehöfe genutzt werden. Auch hier entscheidet sich in den nächsten Wochen, welche Standorte für den Testbetrieb in Frage kommen.

Erste halbe Stunde bleibt kostenfrei

Was kostet das Entleihen von Transporträdern? Die erste halbe Stunde soll kostenfrei sein, jede weitere halbe Stunde kostet dann voraussichtlich 1 Euro beziehungsweise 1,50 Euro und maximal 12 beziehungsweise 18 Euro pro Tag – je nachdem, ob die Räder mit oder ohne E-Antrieb fahren. Der Betrieb des Systems – also etwa der Austausch der Akkus, die Wartung und Instandsetzung – wird in den kommenden Wochen ausgeschrieben.

Netzwerk fördert nachhaltige Mobilität

Leipzig ist mit 14 weiteren Städten Teil des kommunalen Netzwerkes für öffentliche Transportradmietsysteme TINK (Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen). Aus dem Netzwerk haben sich noch Siegen, Dortmund und Reutlingen für einen Test entschieden. Die Initiative will nachhaltige Mobilität fördern und so Innenstädte vom Autoverkehr entlasten. Gefördert wird das Netzwerk vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Das TINK-Projekt läuft drei Jahre und wertet die Erfahrungen der Kommunen beim Verleih aus. So tauschen sich die Städte etwa darüber aus, wie sich Vandalismus und Diebstahl an den Transporträdern vermeiden lässt.

Von M. O.