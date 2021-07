Leipzig und Ho-Chi-Minh-Stadt sind nun Städtepartner

Leipzig

„Hallo Vietnam, Willkommen Ho-Chi-Minh-Stadt!“ – diese Botschaft aus dem Neuen Rathaus ist wohl nicht alle Tage zu hören. Dort war am Mittwoch Nguyen Minh Vu, der vietnamesische Botschafter in Deutschland, zu Gast. Ganz offiziell wurde die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Ho-Chi-Minh-Stadt besiegelt. Der Stadtrat stimmte einstimmig zu. Die offizielle Unterschrift erfolgt – aufgrund der Corona-Pandemie – allerdings später. Denn die Delegation konnte nicht anreisen, schickte aber eine Video-Grußbotschaft aus Ho-Chi-Minh-Stadt. „Leipzig ist ein sehr bekannter Name für die vietnamesische Bevölkerung“, betonte indes Botschafter Nguyen Minh Vu und erinnerte daran, dass viele Generationen in Leipzig studiert haben oder ausgebildet worden sind.

Verein Vietnamesen Leipzig engagiert sich

Die Zusammenarbeit, die ihre Wurzeln zu DDR-Zeiten hatte, wird mit der Städtepartnerschaft auf eine höhere Stufe gestellt. Und sie wird auch von vielen Menschen getragen. Anfang 2020 gründete sich in Leipzig der Verein Deutsch-Vietnamesisches Haus mit Mitgliedern aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung, der sie voranbringen will. Mit etwa 3431 Mitgliedern ist mit dem Verein Vietnamesen Leipzig auch Deutschlands zweitgrößte Gemeinschaft hier zu Hause. Der Verein unterstützt seine Mitglieder im Alltag, kümmert sich um den Erhalt und die Pflege von Traditionen, fördert vietnamesische Sprachkenntnisse. Denn auch die hier geborenen jungen Vietnamesinnen und Vietnamesen sollen eine enge Bindung in die alte Heimat aufbauen können. Von der gut vernetzten Gemeinde profitieren die kommunale Wirtschaftsförderung, die Universität, Fachhochschulen, Krankenhäuser, Altenpflegeheime sowie nicht zuletzt regionale Unternehmen, die Wirtschaftskontakte nach Vietnam anstreben. OBM Jung: „Die vietnamesische Community entwickelt sich zu einem Wettbewerbsvorteil für Leipzig.“ Eine eigens erschienene Broschüre listet viele Projekte auf – auch die gegenseitige Hilfe während der Corona-Pandemie.

Leipzig hat 15 Städtepartnerschaften

Das städtische Amt für Wirtschaftsförderung unterhält zusammen mit der Invest Region Leipzig GmbH ein eigenes Büro im zentral gelegenen Deutschen Haus von Ho-Chi-Minh-Stadt, das als erste Anlaufstelle für vietnamesische Unternehmen mit Interesse an Leipzig-Kontakten fest etabliert ist.

 Leipzig hat nun 15 Städtepartnerschaften sowie vier Kooperationspartnerschaften in aller Welt. Für die 11-Millionen-Einwohner-Stadt in Asien ist es die 53. Partnerschaft mit einer ausländischen Kommune.

Von Mathias Orbeck