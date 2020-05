Leipzig verzichtet in Corona-Krise auf Haushaltssperre

Leipzig

Der Corona-Krisenstab im Rathaus wird am Freitag vorerst zum letzten Mal tagen: Die ernste Lage ist damit aber noch lange nicht vorbei, was ein erster Kassensturz schmerzlich zeigt. Allein für 2020 rechnet die Messestadt in ihrem Etat mit einem Defizit von 90 Millionen Euro. Vorausgesetzt, die bereits zugesagte Hilfe des Freistaates Sachsen fließt. Daran hat Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) allerdings keinen Zweifel. Leipzig rechnet dabei mit einem Zuschuss von 60 bis 80 Millionen Euro aus Dresden. „Der Freistaat hat als eines der ersten Bundesländer unsere Not erkannt“, lobte Jung.

Düster sind jedoch vor allem die Prognosen für die nächsten Jahre. „Ohne neue Schulden wird es nicht gehen“, schickte Jung voraus und mahnte einen Rettungsschirm von Bund und Land für die Kommunen an.

Verluste bei städtischen Betrieben sind unklar

Derzeit behilft die Stadt sich mit Krediten. Denn es gilt Mindereinnahmen auszugleichen. Allein die Gewerbesteuer schlägt mit einem Minus von 140 Millionen Euro, der Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer mit weiteren 26 Millionen Euro zu Buche. Auf der anderen Seite stehen Mehrausgaben für Hilfen zur Erziehung (38 Millionen Euro) sowie coronabedingte Sonderprogramme wie die Aussetzung von Freisitz-Gebühren und der Gästetaxe (7 Millionen Euro) oder Hilfe für Solo-Selbstständige (5 Millionen Euro) Die Verwaltung musste Headsets, Schutzanzüge, Desinfektionsmittel und vieles mehr kaufen, Autos für Fahrdienste anmieten (6 Millionen Euro). Unklar ist, was Einnahmeverluste bei den städtischen Eigenbetrieben bedeuten. Der stadteigene LVV-Konzern geht zumindest davon aus, die Verluste bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ausgleichen zu können.

Hälfte der freien Stellen bleibt unbesetzt

Ein Haushaltssperre will Leipzig vorerst aber nicht verhängen. „Das würde die psychologische Spirale nur weiter nach unten treiben“, sagt Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU). 90 Prozent der Ausgaben seien ohnehin Pflichtaufgaben der Kommune – deshalb würde eine Haushaltssperre gar nicht so viel bringen. Eingeführt wird aber eine „Stellenbesetzungsbremse“. Freie Stellen (derzeit 205) werden nicht vergeben, kommen einzeln auf den Prüfstand. Ausgenommen davon sind Erzieherinnen, Stellen bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst sowie befristete Einstellungen bei Elternzeit und Krankheitsvertretung. Auch die Neu-Besetzung von Bürgermeisterposten ist nicht betroffen. Wahrscheinlich gebe es 2020 maximal 100 Neueinstellungen, hieß es.

Bei den Investitionen will Leipzigs auf gar keinen Fall sparen. „Um die Wirtschaft zu unterstützen, müssen wir gerade jetzt Impulse setzen“, betonte Jung. Bei Schulen, Kitas, Straßen, Brücken seien weitere Investitionen notwendig. Da es auch Bauverzögerungen aus dem Jahr 2019 gibt, will das Rathaus hier gar forcieren und Planungsvorläufe für die nächsten Jahre schaffen.

Schwierige Jahre sind nicht ohne Kredite zu meistern

Ab 2021/22 stehen Leipzig finanziell schwierige Jahre ins Haus. Prognostiziert wird, dass die Stadt ohne weitere Hilfen bis 2022 neue Kredite in Höhe von bis zu 850 Millionen aufnehmen muss. Damit würde sich die in den vergangenen Jahren konsequent abgebaute Schuldenlast der Messestadt fast verdreifachen. „Kredite sind derzeit für uns günstig. Doch steigen die Zinsen wieder an, dann geraten wir unweigerlich in die Schuldenfalle“, so Bonew. Dies sei die eigentliche Gefahr, die es zu bannen gilt, sagte der Finanzbürgermeister auch mit Blick auf die klammen Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Ein Ausweg könne daher nur ein Rettungsschirm für die Städte und Gemeinden sein. Ohne Kredite komme Leipzig zwar nicht aus, doch dabei müsse für die Tilgung vorgesorgt werden. „Dabei setzen wir auf die Karte, dass die Wirtschaft wieder anspringt“, betonte OBM Jung.

Stadt Leipzig rechnet mit 140 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern

