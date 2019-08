1000 Bürger in Leipzig-Lindenthal werden erneut an die Urne gerufen: Ein nicht wahlberechtigter Bürger hatte am 26. Mai seine Stimme abgegeben. Und: Ein Übertragungsfehler in einem Briefwahlbezirk hat Auswirkungen auf das Stadtratswahl-Ergebnis. Das neue Gremium kann erst später starten.