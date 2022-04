Leipzig

Leipzig möchte ab dem Jahr 2024 im Zwei-Jahres-Rhythmus den Robert-Blum-Demokratiepreis vergeben. Das wird derzeit im Stadtrat diskutiert, der darüber am kommenden Mittwoch abschließend befinden wird. Die Grünen schlagen vor, lieber einen Leipziger Demokratiepreis mit einer Robert-Blum-Medaille zu vergeben. Die CDU tritt dafür ein, den Preis erstmals und vorab 2022 als symbolischen Akt zu vergeben – und zwar an die putinkritische russische Zivilgesellschaft, stellvertretend vor allem an die mutigen Anti-Kriegsdemonstranten, die ein hohes persönliches Risiko eingehen, und an die im Land noch aktiven unabhängigen Journalisten. Im Rat spielt zudem die Ukraine-Krise eine Rolle: So wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko live in die Ratsversammlung zugeschaltet.

Ein Porträt Robert Blums hat das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig als Leihgabe an die Galerie des Bundespräsidenten vergeben. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum

Berühmte Rede vom Rathausbalkon

Anlass für die Verleihung des Robert-Blum-Preises soll der 175. Jahrestag der Deutschen Revolution 1848/49 sein, an der Blum als maßgeblicher Streiter für die demokratische Bewegung beteiligt war. Als Verleihungstag ist jeweils der 3. März vorgesehen – das ist der Tag, an dem Blum in einer Rede vom Leipziger Rathausbalkon den Rücktritt der damaligen Sächsischen Regierung sowie Pressefreiheit und eine Volksvertretung am Bundestag in Frankfurt am Main verlangte.

Der Preis wird mit 25 000 Euro dotiert. Vergeben wird er jeweils an eine Persönlichkeit aus Kultur, Kunst, Wissenschaft, Religion oder Publizistik, die sich im Geiste Robert Blums sowie im Einklang mit den Werten der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989 für Demokratie, Parlamentarismus, Meinungsfreiheit, Aufklärung, gewaltfreien Wandel und innerdeutsche sowie europäische Verständigung einsetzt.

Künstlerischer Wettbewerb wird ausgeschrieben

Der Preis selbst soll in einem künstlerischen Wettbewerb, der noch in diesem Jahr ausgeschrieben wird, als Plastik oder Skulptur entstehen. Als Schirmherr will die Stadt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gewinnen, der im November 2020 im Schloss Bellevue eine Galerie mit repräsentativen Bildzeugnissen der deutschen Demokratiegeschichte einweihte und diesen Saal nach Robert Blum benannte. Dort hängt auch ein Bildnis Robert Blums als Dauerleihgabe des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig.

Geplant ist, zunächst ein hochkarätig besetztes Kuratorium unter Vorsitz des Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) zu etablieren, welches ein Statut für den Preis erarbeitet. Das Kuratorium soll zudem die fünf- bis achtköpfige Jury bestimmen, die in ehrenamtlicher Tätigkeit über die Preisvergabe entscheidet. Wer dort mitarbeitet, ist derzeit noch in der Diskussion. Die AfD plädiert dafür, jeweils einen Vertreter aller Stadtratsfraktionen zu entsenden. Das ist bislang so nicht vorgesehen.

