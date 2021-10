Leipzig

Leipzig soll mit Markranstädt über die Auflösung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Kulkwitzer See sowie die Rückgabe der Flächen an die jeweiligen Städte verhandeln. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig so beschlossen. Auslöser der Debatte war die Kündigung, die 140 Datschenbesitzer am „Kulki“ bekommen haben und die dagegen mit der Bürgerinitiative „Rettet den Kulki“ protestiert haben (die LVZ berichtete). Jene Aufforderung, die Gärten besenrein abzugeben, ist nun vom Tisch. Die Pächter können aufatmen. Beschlossen wurde dann mehrheitlich, dass die Datschenbesitzer, die sich in der Bungalowsiedlung über Jahrzehnte ihre eigene Idylle aufgebaut und dort viel Geld investiert haben, Anschlussverträge bekommen sollen. Das hatten die Stadträte verschiedener Fraktionen ihnen bei einem Bürgergespräch im Komm-Haus Anfang September versprochen. Das gilt auch für erholungsnahe Gewerbebetriebe wie die Tauchschule oder die Gastronomie, die nicht vertrieben werden sollen. Gleichzeitig soll die Stadt die Entwicklung auf der Leipziger Seite am „Kulki“ vorantreiben und bis Ende 2022 ein Konzept vorlegen.

Liquidierung des Zweckverbandes wird kompliziert

Hintergrund: Leipzig und Markranstädt sind Träger des Zweckverbandes Erholungsgebiet Kulkwitzer See, der wiederum mit der Leipziger Seen Projektmanagement GmbH einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen hat, der bis zum 31. Dezember 2022 befristet ist. Die muss bis dahin die Grundstücke beräumen und an den Zweckverband übergeben. Eine Verlängerung ist nicht mehr vorgesehen, weil die Stadt Leipzig sowohl mit den Leistungen des Zweckverbandes als auch der Seen-Firma unzufrieden ist.

Ob der Zweckverband wirklich bis Ende 2022 rechtssicher liquidiert werden kann, ist unklar. Denn die Abwicklung ist kompliziert, die Stadt Leipzig muss ihre Grundstücke rückübertragen, ist auf die Kooperation mit Markranstädt angewiesen. Auch eine Genehmigung der Zweckverband-Abwicklung durch die Landesdirektion ist erforderlich.

Klare Perspektive für das Bungalowdorf

„Wir wollen den Mietern eine klare Perspektive geben“, betonte Linken-Fraktionschef Sören Pellmann. Gleichzeitig gebe es allerdings auch Knackpunkte, darunter einige Pächter, die unter Umgehung des Baurechts Erweiterungen – also Schwarzbauten – errichtet haben. Das wolle man keineswegs im Nachhinein legitimieren. Sven Morlok (FDP): „Jetzt müssen wir die Situation befrieden.“ Es müsse allerdings möglich sein, in einigen Jahren andere Lösungen zu finden.

Heiko Bär (SPD) kritisierte Umweltamtsleiter Peter Wasem, der Briefe an die Pächter verschickt hatte, als „Paragrafenreiter“. „So geht man nicht mit den Menschen in unserer Stadt um“, sagte er. Bär kritisierte, dass die Stadt das bereits 2018 im Stadtrat geforderte Investitionskonzept für den Kulkwitzer See immer noch nicht vorgelegt hat. „Wir können uns zwar Gedanken machen, aber noch ist der Zweckverband zuständig“, sagte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke).

Karl-Heinz Obser (AfD): „Es muss faire Anschlussverträge für die Mieter des Bungalowdorfes geben, die investiert haben. Die Hoffnungen der Betroffenen darf man nicht enttäuschen.“ Andreas Habicht (CDU): „Wir wollen, dass mit den Betroffenen gesprochen wird und sie ihre Oasen weiterbetreiben können.“

Rosenthal: „Wir werden das hinbekommen“

Rosenthal: „Wir müssen akzeptieren, dass der Zweckverband Eigentümer der Grundstücke ist.“ Das sei klar geregelt. Dies rückabzuwickeln, sei alles andere als einfach. „Wir wollen, dass alle auf der Fläche Verträge erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir diese aber nicht unterschreiben.“ Es gebe aber inzwischen einvernehmliche Gespräche mit der Seen GmbH. „Wir werden das hinbekommen“, so der Bürgermeister.

Von Mathias Orbeck