Leipzig will alle Parkscheinautomaten auf bargeldloses Bezahlen umrüsten

Leipzig

Jeder Autofahrer hat das schon dutzendfach erlebt: Da hast du endlich einen Parkplatz gefunden und dann stehst du vorm Parkscheinautomaten und stellst fest: Der schluckt nur Münzen und die am besten auch noch abgezählt auf den fälligen Betrag.

Weniger als die Hälfte der Automaten der Stadt Leipzig ist bislang auch für bargeldloses Bezahlen ausgerüstet. Doch das soll sich ändern. Bis Ende 2023 sollen, so das Verkehrs- und Tiefbauamt, alle 202 Parkscheinautomaten auch EC- und Kreditkarten nutzen können.

Dossin: Münzautomaten sind total hinterwäldlerisch

Der Anstoß für die Debatte kam aus der CDU-Stadtratsfraktion. „Wir hatten schon vor anderthalb Jahren einen Antrag dazu gestellt“, sagt CDU-Stadtrat Falk Dossin. Denn dass Leipzig heute immer noch zum Großteil nur Münzautomaten in Betrieb hat, findet er „total hinterwäldlerisch“. Zumal bargeldloses Ticketing auch für die Stadtverwaltung Vorteile hätte: Sie würde dadurch Geldabholkosten sparen und hätte die Einnahmen sofort auf ihren Konten. Doch mit dem Antrag scheiterte die CDU seinerzeit in der Ratsversammlung. Dossin: „Weil wir Parkuhren statt Parkscheinautomaten geschrieben haben.“ Jetzt hakte die Fraktion noch mal nach, forderte erneut die Modernisierung des Automatennetzes. Bis 2024 solle doch wenigstens die Hälfte der Geräte bargeldlos sein, der Rest dann bis 2030.

Das ist der Fahrplan für die Umrüstung

Umso überraschter war Dossin nun über die Stellungnahme der Verwaltung dazu: Demnach laufe die Umstellung der Automaten bereits. Von den bestehenden 202 Parkscheinautomaten würden 88 die Zahlung per EC- und Kreditkarte schon heute anbieten. In den nächsten Monaten sollen weitere 66 Automaten folgen, sodass der Anteil kartenfähiger Geräte im Laufe des nächsten Jahres auf 76 Prozent steigt. Und bis Ende 2023 werde bargeldloses Bezahlen dann an allen Parkscheinautomaten der Stadt möglich sein.

Stadt nimmt pro Jahr 2,5 Millionen Euro Parkgebühren ein

Die modernsten Automaten hat die Stadt seit zwei Jahren im Waldstraßenviertel in Betrieb, wo sie eine sogenannte Bewohnerparkzone eingerichtet hat. Dort kann mit Münzen sowie bargeld- und kontaktlos bezahlt werden. Kauf und Installation einer dieser Parkscheinautomaten kosteten damals 6360 Euro. Die Investitionskosten sind jedoch schnell wieder reingeholt. Im Schnitt nimmt die Kommune mit Parkgebühren 2,5 Millionen Euro pro Jahr ein.

Von Klaus Staeubert