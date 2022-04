Leipzig will elf Zeltstädte für Geflüchtete aus der Ukraine bauen

Leipzig

Das Rathaus will sich für einen weiteren starken Anstieg der Flüchtlingszahlen aus den ukrainischen Kriegsgebieten wappnen. In einer Vorlage für die Ratsversammlung am Mittwoch, 13. April, ist die Rede von elf zusätzlichen großen Unterkünften mit jeweils 1000 Plätzen, die bis September nötig werden könnten. „Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Stadt Leipzig im Jahr 2022 zwischen 9700 und 12.700 Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen muss“, heißt es dort.

Der Stadtrat soll dafür außerplanmäßig weitere 115 Millionen Euro freigeben. Von Zeltstädten ist zwar offiziell nicht die Rede; es ist aber davon auszugehen, dass sich zusätzliche Kapazitäten in diesen Größenordnungen anders nicht in so kurzer Zeit schaffen lassen. Mögliche Standorte werden in dem Papier nicht genannt. Die Stadt geht davon aus, dass jeden Monat etwa zwei Zeltstädte in Betrieb gehen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Sofortiger Handlungsbedarf“

Die Verwaltung drückt aufs Tempo: Es bestehe „sofortiger Handlungsbedarf“. Schlimmstenfalls würden die Kapazitäten bereits im April nicht mehr ausreichen, um die zugewiesenen Personen unterzubringen. Wie berichtet, wurden oder werden bereits mehrere Gemeinschafts- und Notunterkünfte für eine Unterbringung vorbereitet. Dabei geht es um die Standorte An den Tierkliniken, Deiwitzweg, Zweenfurther Straße, Deutscher Platz, Arno-Nitzsche-Straße, Agra-Messegelände und Friederikenstraße. Über den hohen Rückkaufpreis für letztere Unterkunft in Dölitz hatte es vergangene Woche heftige Debatten gegeben.

Mit diesen sieben Standorten entstehen allerdings lediglich rund 2000 Plätze. Zwar hat der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine zuletzt nachgelassen. Die Stadt Leipzig geht aber davon aus, dass die Zahl der unterzubringenden Personen in den nächsten Wochen wieder erheblich steigen wird.

Auch Ukraine-Paket soll größer werden

Die Ratsversammlung entscheidet außerdem über eine Erhöhung des Ukraine-Sofortpaketes von neun auf elf Millionen Euro. Mit dem Geld werden Sanitätsmaterial, Medikamente, Schutzausrüstung und Hilfsgüter in die Ukraine geschickt sowie weitere Bereiche finanziert – vom Ankunftszentrum bis hin zu psychosozialer Betreuung.

Darüber hinaus soll der Stadtrat die Branddirektion beauftragen, ältere Fahrzeuge und technische Ausrüstung an die Ukraine und ihre Nachbarländer abzugeben und auf Verkaufserlöse bis zu 100.000 Euro zu verzichten.

Von Björn Meine