Leipzig will sich stärker als Wissenschaftsstandort profilieren

Leipzig

Der Wissenschaft soll bei der zukünftigen Entwicklung Leipzigs eine stärkere Rolle als bisher zukommen. Hochschulen und Forschungseinrichtungen seien für die Stadt nicht nur ein wichtiger Standortfaktor. „Die Wissenschaft ist ein Motor der Stadtentwicklung“, sagte am Freitag der neue Leiter des Wissensreferats im Leipziger Rathaus, Torsten Loschke. „Sie trägt dazu bei, Leipzig attraktiv und lebenswert zu machen, bringt Arbeitsplätze, kluge Menschen und interessante Diskussionen in die Stadt.“

Der 41-Jährige stellte jetzt seine Ziele und Schwerpunkte vor. Er hat den Posten im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters erst im Oktober von Ulrich Brieler übernommen, der in den Ruhestand ging. Loschke, ehemaliges Mitglied des Thomanerchores, studierte in Leipzig Kulturwissenschaften, Geschichte und Journalistik und promovierte im Fach Global Studies. Vor seinem Wechsel in die Stadtverwaltung arbeitete er zuletzt als Referent der Kanzlerin der Leipziger Universität.

Gute Rahmenbedingungen für Spitzenwissenschaftler

„Ich möchte, dass wir Leipzig als Stadt der Wissenschaft im Herzen Europas stärker national und international sichtbar machen“, hob er hervor. Das schließe nicht nur Lobbyarbeit ein. „Wir müssen als Stadt besonders gute Rahmenbedingungen schaffen“, forderte er, „zum Beispiel für internationale Spitzenwissenschaftler.“ Denn damit Leipzig für solche Eliten interessant wird, brauche es auch gute Kindergärten und Schulen, eine englischsprachige Verwaltung und ein weltoffenes Klima in der Stadt.

Als eine gemeinsame Aufgabe mit dem Wirtschaftsdezernat nannte Loschke die Förderung des Wissens- und Technologietransfers. So könne die Kommune allein schon durch die Bereitstellung von Flächen Startups, Ausgründungen und Technologieparks unterstützen.

Am Beispiel des Wilhelm-Leuschner-Platzes zeige sich darüber hinaus, wie Wissenschaft zum Motor der Stadtentwicklung werden kann. Dort entstehen in den nächsten Jahren gleich mehrere wissenschaftliche Einrichtungen: das Leibniz Institut für Länderkunde, die Juristenfakultät mit dem Forum Recht sowie der Global Hub der Uni Leipzig als Zentrum der Globalisierungsforschung. Er wolle dazu beitragen, so Loschke, dass der Wilhelm-Leuschner-Platz „ein Ort für lebendige Wissenschaft im Zentrum der Stadt“ wird. Ebenso richtet er den Fokus auf den Matthäikirchhof, der zu einem Forum der Demokratie umgestaltet werden soll.

Schnittstelle zwischen Wissenschaften, Politik und Verwaltung

Sein dreiköpfiges Team verstehe sich als Mittler und Schnittstelle zwischen Wissenschaften, Politik und Stadtverwaltung, betonte Loschke, und wolle mit Veranstaltungen, Kooperationen und Projekten eigene Akzente setzen und „Wissen in die Stadtgesellschaft tragen“.

Als gutes Beispiel dafür nannte er die bereits bestehende Zusammenarbeit mit der Leipziger Gruppe der Scientists for Future. Wie deren Sprecher Dominic Memmel berichtete, gebe es seit 2020 eine vierteljährliche Veranstaltungsreihe, die sich mit verschiedenen Themen befasst. So soll es im April um „Klima und Ernährung“ und im Juli um „Klimabildung“ gehen.

Auch die „Lange Nacht der Wissenschaften“ fällt in die Verantwortung des Wissensreferats. Die traditionsreiche Veranstaltung soll im kommenden Jahr wieder stattfinden.

Von Klaus Staeubert