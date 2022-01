Leipziger Anwohner sauer, weil am Spielplatz nichts passiert

Leipzig

Rund eine Million Euro hat das Rathaus im Vorjahr in die Sanierung von Spielplätzen gesteckt. 2022 wird diese Summe ebenfalls angestrebt. Doch was wird aus dem Spielplatz Sommerfelder Weg? „Seit anderthalb Jahren wissen wir das nicht“, sagt Wolfram Diecke, der Interessenvertreter der Siedlung. Mitte 2020 hat es eine Ortsbegehung gegeben, die seiner Ansicht nach wie „das Hornberger Schießen“ ausging. Der Spielplatz sei uneingeschränkt nutzbar, hieß es damals. Das sehen die Anwohner anders: „Seit Jahren geht dort kein Kind mehr hin, weil dort auch Spritzen von Jugendlichen liegen.“ Glasscherben, Schmutz, Totholz sowie abendliche Ruhestörungen durch junge Leute gehören zum Bild. Das Kinderfest im September 2021 sei auf die Straße verlegt worden. Deshalb wollen die Bürgerinnen und Bürger, dass der Spielplatz künftig – analog zum Containerplatz – eingezäunt und ab 19 Uhr abgeschlossen wird.

Auch der Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Jens Lehmann (CDU) wandte sich an die Stadt. Die sagte daraufhin zu, dass es eine Verbesserung des Spielangebotes geben soll – mit einer Planung 2021, bei der die Bürgerinnen und Bürger einbezogen würden. Passiert ist bislang nichts. Eine Antwort auf ein entsprechendes Schreiben vom November/Dezember 2021 ans Amt für Stadtgrün und Gewässer gab es nicht, kritisiert Diecke. Jugendliche aus der Siedlung hätten sogar angeboten, sich finanziell zu beteiligen. „Wie geht man im Rathaus mit Zusagen an die Bürger um? Das kann ich so nicht akzeptieren“, betont der Senior.

Kein eingezäunter Spielplatz für Anwohner

Die LVZ hakte nach: Das Amt für Stadtgrün und Gewässer hat den Spielplatz auf der Prioritätenliste. „Auf der Grundlage einer aktuell laufenden Vermessung wird im Jahr 2022 eine Planung für die Spielplatzneugestaltung erfolgen“, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Wie bei jeder Spielplatzneugestaltung würden die Anwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche, im Laufe des Planungsprozesses einbezogen sowie unterschiedliche Gestaltungsvarianten zur Diskussion gestellt. Somit könnten Ideen, Wünsche und Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer, der Kinder und Familien, berücksichtigt werden. Eine Realisierung sei für 2023 vorgesehen, eine Einzäunung beziehungsweise Schließzeit des Spielplatzes aber nicht möglich. Das widerspreche dem „in der Stadt Leipzig zugrunde liegenden Verständnis von frei und für jede Person zugänglichen öffentlichen Freiräumen und Spielplätzen“. Eingefriedete Plätze, etwa zur Abgrenzung des Stadtverkehrs, blieben die Ausnahme. Auch der Spielplatz im Sommerfelder Weg solle der Allgemeinheit und allen Kindern, die dort beziehungsweise in der Nachbarschaft wohnen oder zufällig vorbeikommen, uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Stadt saniert Spielplatz in Grünau-Mitte

2021 hat die Stadt 16 ihrer derzeit rund 320 öffentlichen Spielplätze erneuert und saniert. In diesem Jahr wird der Neubau der Spielplätze in Schönau und in der Schleußiger Dammstraße verwirklicht. Zudem stehen Erneuerungen auf dem Martinsplatz in Kleinzschocher, am Schillerhain in Gohlis-Süd, auf dem Herderplatz in Connewitz sowie am Rehbacher Anger an.

In Grünau-Mitte hat die Sanierung des Spielplatzes „Alte Salzstraße – Kletterplatz“ zwischen Alte Salzstraße 103-115 und Breisgaustraße 1-3 inzwischen begonnen. Auch das Umfeld rings um den Rodelhügel wird aufgewertet. Bis Ende April entsteht eine neue Spiellandschaft mit Sandspielbereich, Kletterwald, Hangrutsche, Schaukelgarten, Trampolin und Karussell. Künftig wird ein Container mit Graffitiwänden bei schlechtem Wetter Platz zum Unterstellen bieten. Zudem werden neue Wege angelegt, Sitzmöglichkeiten und Abfallbehälter aufgestellt. Und das Spielplatz-Umfeld soll umfangreich begrünt werden.

