Leipzig

In der kommenden Woche soll der Stadtrat über eine von den Grünen beantragte Bewerbung Leipzigs für das „Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ entscheiden. „Wir wollen, dass das Zukunftszentrum nach Sachsen kommt.“, bekräftigte am Donnerstag die stellvertretende CDU-Fraktionschefin Sabine Heymann. „Aber es muss an einem Ort sein, wo es auffällt – und das ist gerade nicht Leipzig“, erklärte sie am Rande eines Treffens mit ihren Fraktionskollegen aus dem Dresdener und Plauener Stadtrat im Stasi-Museum in der „Runden Ecke“. „Leuchtturm-Denken schadet auf lange Sicht einer Großstadt“, sagte sie.

In der Stadt der Friedlichen Revolution wäre das Zentrum nur eine unter vielen Einrichtungen, die sich jede auf ihre Weise mit dem Herbst ’89 auseinandersetzen. Dazu zählen unter anderem die „Runde Ecke“, die Nikolaikirche, das Stelenprojekt zur Friedlichen Revolution, das Lichtfest am 9. Oktober sowie die bereits geplanten Projekte, der Demokratie-Campus auf dem Matthäikirchhof und das Freiheits- und Einheitsdenkmal.

Unterstützung für Plauener Bewerbung

Bei dem Treffen mit ihren Fraktionskollegen aus den anderen beiden sächsischen Städten kündigte Heymann an, dass ihre Fraktion gegen den Grünen-Antrag stimmen wird. „Wir werden die Bewerbung von Plauen unterstützen“, sagte sie. Noch vor der großen Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig war es immerhin Plauen, wo bereits am 7. Oktober 1989 erstmals 15 000 Menschen auf die Straße gingen und gegen das DDR-Regime opponierten. Der Stadtrat der Spitzenstadt im Vogtland, die beim Thema Herbst ’89 jedoch meist im Schatten der Metropolen Leipzig und Dresden steht, hat sich bereits für eine Bewerbung ausgesprochen.

Auch die CDU im Dresdener Stadtrat, so deren Vorsitzender Peter Joachim Krüger, unterstütze die Plauener Bewerbung. „Wir dürfen nicht nur die Asche bewahren, sondern müssen auch die Flamme weitertragen“, betonte Heymann. Plauen verbinde allein schon aufgrund seiner Nähe zu Hof in der alten Bundesrepublik viel mehr mit der deutschen Einheit als Leipzig. „Wenn so eine Institution in den ländlichen Raum kommt, dann ist das ein Signal“, zeigte sich der Plauener CDU-Fraktionschef Jörg Schmidt überzeugt.

Bundesregierung will Zukunftszentrum bis 2027 aufbauen

Die Idee für das „Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ stammt von der Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“. Voraussichtlich bis Mitte 2022 soll klar sein, welche Stadt den Zuschlag erhält. Das Zentrum soll in Ostdeutschland gebaut werden und bis 2027 fertig sein. Der Standort wird über einen Wettbewerb ermittelt. Neben Plauen haben auch Halle, Jena, Chemnitz und Magdeburg ihren Hut in den Ring geworfen. Das Zentrum werde sich mit den Veränderungen in den vergangenen 30 Jahren in Deutschland befassen, aber es werde auch ein „Brückenschlag in die Zukunft“ sein, so die Bundesregierung. Es soll ein kreativer Ort der Begegnung, des Wissens und des Austauschs sein und dem Standort einen strukturellen und wirtschaftlichen Impuls geben.

„Versuchen der Geschichtsumdeutung entgegentreten“

Seit einem Jahr treffen sich Vertreter der CDU-Stadtratsfraktionen von Leipzig, Dresden und Plauen regelmäßig zum Austausch. Es war am Donnerstag die dritte Begegnung. Zusammen verfolgen die drei Fraktionen die Initiative, die Friedliche Revolution in die Unesco-Liste des immateriellen Welterbes aufnehmen zu lassen. Gemeinsames Anliegen sei es, das Vermächtnis des demokratischen Wandels in der DDR für künftige Generationen wach zu halten, erklärte Michael Weickert, ebenfalls Vize-Vorsitzender der Leipziger CDU-Fraktion. „Es geht auch darum, den Versuchen der Geschichtsumdeutung entgegenzutreten“, betonte der Dresdener CDU-Politiker Krüger. „Uns ist bewusst, dass es ein langer Weg zum Welterbe-Titel sein wird“, so Weickert.

Von Klaus Staeubert