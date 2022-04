Leipzig

Viele werden sich erinnern: Im August 2002 hatte das Hochwasser Schlamm, Sand und Geröll angespült. Dabei sind im Elsterbecken kleine Inseln entstanden, auf denen sich Tiere und Pflanzen angesiedelt hatten. Die Inseln wurde später mit viel Aufwand und vor allem viel Geld weggebaggert – wie schon in den Jahrzehnten zuvor, um die Fließgeschwindigkeit der Weißen Elster zu erhöhen.

Enge Stelle am Elsterbecken problematisch

Das Elsterbecken ist 1913 bis 1922 für den Hochwasserschutz Leipzigs künstlich entstanden und hat immer wieder zu Problemen mit Ablagerungen geführt. Deshalb sieht das gültige Hochwasserschutzkonzept sogar vor, es künftig in ein stehendes Gewässer zu verwandeln, es quasi von den Flüssen abzukoppeln. Das Wasser könnte dann noch vor dem Palmengartenwehr über den 1930 zugeschütteten Flusslauf der alten Elster zwischen Schreberbad und Leutzscher Allee geführt werden.

Noch ist nicht absehbar, ob und wann dies überhaupt realisiert wird. Doch es scheint ebenso reizvoll wie vernünftig, dies in puncto Elsterbecken zu überdenken. Für das Leipziger Auensystem ist die enge Stelle am Elsterbecken zwischen Zeppelinbrücke und Landauer Brücke höchst problematisch. Die Vision, hier eine vitale Flusslandschaft zu entwickeln, ist daher eine Chance. Und sie könnte auch für die Bürger neue Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten bringen. So gibt es Wünsche nach einem Skatepark am Richard-Wagner-Hain, einer Tanzfreifläche an der ehemaligen Brunnenanlage am Palmengarten, aber auch nach Bouleplätzen, Fitnessparcours und Streetball.

Was davon machbar ist, werden Entwicklungskonzepte für das Areal rund um Stadion und Cottaweg sowie die Elsterbecken-Studie zeigen. Und auf die darf man wirklich gespannt sein.

Von Mathias Orbeck