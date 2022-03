Leipziger Gastronomen bleiben von Freisitz-Gebühren verschont

Leipzig

Um Gastronomen zu entlasten, die während der Corona-Pandemie zuletzt weniger Einnahmen erzielten, verzichtet die Stadt Leipzig rückwirkend zum 1. Januar für das Jahr 2022 auf die Sondernutzungsgebühren für Freisitze. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe den Vorschlag von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/Die Grünen) und Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) in der Dienstberatung auf den Weg gebracht. Über den Vorstoß abschließend entscheiden müsse noch der Stadtrat, verlautete aus dem Rathaus.

Schon in den Corona-Jahren 2020 und 2021 hatte die Kommune auf die Gebühren für Freisitze, für das Aufstellen von Gegenständen innerhalb der Freisitze sowie die Sondernutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen durch Kneiper, Restaurant-Besitzer und Imbisswagen-Betreiber verzichtet. Die Aussetzung sei damals „wirtschaftlich gut aufgenommen worden“, hieß es. Mit der Neuregelung entfallen zwar die Gebühren, weiterhin notwendig sei aber die Antragsstellung, um etwa die Verkehrssicherheit und die Auswirkungen auf Dritte beurteilen zu können.

350.000 Euro weniger in der Kasse

In einigen anderen Fällen werden die Gebührenaussetzungen der zurückliegenden beiden Pandemie-Jahre jedoch nicht verlängert. So sollen die Entgelte für Sondernutzungen wie Werbeanlagen vor Geschäften und Event-Werbung wieder regulär erhoben werden, so die Kommune. Die gebührenfreieVeranstaltungswerbung habe beispielsweise 2021 zu einer Vervielfachung von Werbepappen geführt, „sodass in vielen Fällen anstelle von sonst 50 bis zu 500 Werbeschilder aufgehängt und die Zeiträume dafür erheblich verlängert wurden“, so das Rathaus. „Dieser Wildwuchs soll nicht weiter gefördert werden.“

Die Kommune büßt aufgrund des Verzichts der Sondernutzungsgebühren für Freisitze höchstwahrscheinlich Einnahmen in Höhe von rund 350.000 Euro ein.

Von dom