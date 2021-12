Leipziger Gesundheitsamtschefin soll auch im Ruhestand weiter für die Stadt arbeiten

Leipzig

Ende Dezember wird die langjährige Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Regine Krause-Döring (65), aus dem Amt scheiden. Zur Nachfolgerin hatte der Stadtrat bereits im Oktober Constanze Anders (38) gewählt, die das Amt am 1. Januar 2022 antreten wird.

Doch in dieser Phase der Corona-Pandemie will Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) offenbar keine Zeitverluste durch eine Amtsübergabe und die Einarbeitung in eine neue Funktion riskieren. Deshalb setzt er auch weiterhin auf die Expertise der scheidenden Ressortchefin. Sie solle nach ihrem Wechsel in den Ruhestand ab 2022 mit einem Honorarvertrag weiter für die Stadt arbeiten, sagte Jung der LVZ. „Sie bekommt den Hut auf für das kommunale Impfgeschehen, das wir entwickeln wollen.“

Ziel: 10.000 bis 12.000 Impfungen pro Tag

Im Klartext: Regine Krause-Döring wird verantwortlich für die Impfkampagne der Stadt, die ab Januar auf Hochtouren laufen soll. Jung hatte angekündigt, die Zahl der Impfungen in Leipzig auf 10.000 bis 12.000 Impfungen pro Tag zu verdoppeln. Neben dem Deutschen Roten Kreuz, das sieben Impfstellen in der Stadt und das Impfzentrum in der Arena betreibt, neben den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern und den Betriebsärzten will die Kommune eine fünfte Säule mit einem Impfangebot aufbauen, „die wir möglichst noch vor Weihnachten in Dienst setzen“, so Jung in einem Interview mit der LVZ. Geplant seien etwa spezielle Impfstellen für Kinder und Jugendliche sowie besondere Bevölkerungsgruppen wie zum Beispiel Wohnungslose.

Beförderung zur Leitenden Stadtdirektorin

Vor ihrem Ruhestand soll der Stadtrat Regine Krause-Döring am Mittwoch noch zur Leitenden Stadtdirektorin befördern. Der Dienstposten sei bereits zum Jahresanfang „aufgrund deutlich gestiegener Anforderungen an das Gesundheitsamt“ neu bewertet worden, heißt es in dem Vorschlag von Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD). Die Stelle wurde daher in die Besoldungsgruppe B 2 mit einer monatlichen Vergütung von 8266,80 Euro eingeordnet, die Krause-Döring rückwirkend zum September 2021 gewährt werden soll. Für ihre Nachfolgerin im Amt hatte der Stadtrat bereits einer außertariflichen Vergütung von monatlich 9059,22 Euro zugestimmt.

