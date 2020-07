Leipzig

An Leipziger Bus- und Straßenbahn-Haltestellen ist am Morgen eine Werbekampagne der Stadt Leipzig angelaufen – so sah es zumindest aus. Auf den täuschend echten Plakaten im Design der Kommune stehen Sätze wie „Klimaschutz heißt Antifa“ oder „Für einen konsequent feministischen Klimaschutz“. Und daneben: Das Gesicht des Oberbürgermeisters Burkhard Jung.

Aber die Stadt hat mit der Kampagne nichts zu tun. Verantwortlich ist eine Gruppe aus dem Umfeld der Leipziger Gruppen von „ Fridays for Future“ und „Ende Gelände“. Die Aktivisten haben die insgesamt 20 Plakate in der Nacht zum Donnerstag am Zoo, am Neuen Rathaus oder an der Thomaskirche angebracht.

So wollen sie auf das aus ihrer Sicht laxe 24-Punkte-Pogramm reagieren, das der Stadtrat am Donnerstag beschließen will. Es sei aus ihrer Sicht nicht entschlossen genug – auch, weil es nicht genügend auf die Bedürfnisse sozial benachteiligter Gruppen eingeht.

Von Josa Mania-Schlegel