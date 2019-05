Leipziger Linke wollen Kandidaten in Oberbürgermeisterwahl schicken

Beflügelt von ihrem starken Ergebnis will Leipzigs Linke im Frühjahr 2020 einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken.