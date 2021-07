Mit dem Foto „Der letzte Tote des Krieges“ wurde das Capa-Haus Leipzig 1945 berühmt. Eine Ausstellung im Café des Hauses erzählt davon. Das Stadtgeschichtliche Museum will diese nun aufwerten.

