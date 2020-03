Leipziger Museumskonzeption beschlossen – ab 2021 geht es gratis in die Dauerschau

Leipzig

Die Marschroute ist vorgegeben: Ab 2021 sollen die Leipziger freien Eintritt in den Dauerausstellungen der vier städtischen Museum bekommen. Das betrifft das Stadtgeschichtliche Museum, das Naturkundemuseum, das Bildermuseum und das Grassi-Museum für Angewandte Kunst. Der Stadtrat hat dies mit der Museumskonzeption 2020 so beschlossen – 52 Stadträte waren dafür. Nur die AfD enthielt sich der Stimme: „Eine pauschale Entgeltfreiheit betrachten wir als falsches Signal“, argumentierte Jörg Kühne ( AfD). Schließlich gebe es bereits jetzt attraktive Angebote für Kinder und Jugendliche. Bis 18 Jahre sei der Ausstellungsbesuch in verschiedenen Häusern frei. FDP-Stadtrat Sven Morlok blieb zumindest skeptisch: „Es fällt uns schwer, etwas zu beschließen, von dem wir nicht wissen, was es tatsächlich kostet.“ Die Freibeuter, denen er angehört, stimmten aber zu. Für alle Sonderschauen wird weiterhin Eintrittsgeld verlangt.

Kalkulation soll bis zum Sommer vorliegen

Die Konzeption geht von einem Einnahmeverlust der Museen von etwa 400 000 Euro aus. Dabei wird es aber nicht bleiben. Gerechnet wird künftig mit einem Besucherzuwachs – deshalb muss in die Infrastruktur der Museen investiert werden – mehr Garderoben und Toiletten, andere Reinigungszyklen, zusätzliches Personal bis hin zur Aufsicht müssen finanziert werden. Auch zusätzliche begleitende, museumspädagogische Angebote soll es geben. Eine Kalkulation will Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) dem Stadtrat bis Ende des zweiten Quartals 2020 vorlegen. Muss sie auch, da im Herbst die Debatte über den Etatentwurf 2021/22 beginnt. „Dass das Ziel der Entgeltfreiheit für die Dauerausstellungen ab 2021 umgesetzt werden soll, steht für uns nicht mehr zur Debatte“, betonte Mandy Gehrt (Linke).

Sammlung wird nach problematischen Objekten durchforstet

Die Konzeption legt Schwerpunkte der künftigen Entwicklungen beispielsweise auf den Ausbau der Museen als Begegnungsort und öffentlicher Treffpunkt („third places“ wie auch in der Stadtbibliothek). Ein Zentraldepot soll geschaffen sowie die Digitalisierung der Sammlungen forciert werden, damit sie weltweit genutzt werden können. Ein Schwerpunkt liegt aber auch auf Provenienzforschung sowie Transkulturalität. Die Herausforderung: Museen müssen auf den gesellschaftlichen Wandel reagieren – das heißt auch, die Sammlung nach problematischen Objekten zu durchforsten – etwa auf Themen wie Rassismus, Totalitarismus, religiösen Extremismus und Antisemitismus. Welche Kategorien da wichtig sind, darüber wurde gestritten. OBM Burkhard Jung ( SPD) soll dem Rat ein konkretes Papier bis zur März-Tagung vorlegen.

