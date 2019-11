Leipzigs Linke entscheiden sich für Franziska Riekewald

Leipzig

Leipzigs Linke ziehen mit Franziska Riekewald in den Wahlkampf zur OBM-Wahl am 2. Februar 2020. Mit 58,5 Prozent setzte sie sich am Sonnabend auf einer Mitgliederversammlung ihrer Partei im Felsenkeller gegen Herausforderer Dirk Feiertag (40) durch, der es auf 38,5 Prozent brachte. Der Rest waren Enthaltungen.

Soziale Gerechtigkeit als Kompass

Riekewald war gerührt über das Vertrauen und versteht ihre Kandidatur als „ein Zeichen der Erneuerung und des Aufbruchs“. „Ich werde mich besonders um jene kümmern, die im Schatten der Entwicklung stehen und trotz fleißiger Arbeit kaum um die Runden kommen“, kündigte die 39-jährige Stadträtin an.

Das sei in Leipzig keine Randgruppe, sondern ein Drittel der Bevölkerung. „Der Kampf um soziale Gerechtigkeit wird der Kompass in meinem Wahlkampf.“ Erste Plakate mit Sprüchen wie „Bezahlbare Miete statt fetter Rendite“ sind bereits vorbereitet.

Riekewald will kostenlosen ÖPNV für Jugendliche und Senioren

Der Linken-Fraktionschef im Stadtrat Sören Pellmann hatte zuvor für seine Fraktionskollegin geworben. „30 Jahre nach der Wende sollte endlich eine Frau Oberbürgermeisterin werden“, forderte ebenso die ehemalige Landtagsabgeordnete Cornelia Falken.

Im Rat hat sich Riekewald, die verheiratet ist und zwei Kinder hat, als verkehrspolitische Sprecherin einen Namen gemacht. Mobilität, ein abgestimmtes Nebeneinander der Verkehrsarten, betonte sie, sei ihr sehr wichtig. Ebenso wie perspektivisch ein fahrscheinloser öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV). Momentan sei dieser in Sachsen aber nicht umsetzbar, weil die Landesregierung dies nicht zulässt. „Deshalb trete ich als einen ersten Schritt für einen kostenlosen ÖPNV für alle Menschen unter 18und über 70 Jahren ein“, betonte Riekewald.

Bednarsky verurteilt Anschlag auf Prokuristin

Herausforderer Riekewalds war der Sozialrechtsanwalt Dirk Feiertag, der kein Mitglied der Linken ist. „Ich stehe hier für alle Menschen, deren Herz links schlägt.“ Seine Kanzlei hilft Menschen, ihre Interessen gegenüber dem Jobcenter und dem Sozialamt zu vertreten.

Dass er mit der Kandidatur Werbung für seine Kanzlei machen wolle, wie immer mal wieder zu hören war, wischte der Parteilose gegenüber der LVZ weg: „Es gibt so wenig Sozialrechtsanwälte in Leipzig, die Hartz IV machen. Die Leute rennen uns ohnehin die Bude ein“, so Feiertag. Vielmehr wolle er dazu beitragen, wachsende Altersarmut, steigende Mieten oder den teilweise respektlosen Umgang mit hilfebedürftigen Menschen zu bekämpfen.

Seine Kandidatur wurde beispielsweise von der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel unterstützt, die jemanden „aus der Zivilgesellschaft außerhalb der Parlamente“ als wichtiges Signal sieht. Riekewald bat Feiertag nach der Wahl um Unterstützung.

Unterlegen: Dirk Feiertag hat es nicht geschafft, OBM-Kandidat der Linken zu werden. Der Parteiunabhängige schaffte aber ein Ergebnis von 38,1 Prozent der Stimmen auf der Gesamtmitgliederversammlung bei 328 Anwesenden. Quelle: André Kempner

„ Leipzig kippt nicht - dafür werden wir in den nächsten Wochen kämpfen“, betonte Leipzigs Linken-Chef Adam Bednarsky. Er verurteile denAnschlag auf die Prokuristin einer Immobilienfirma, zu der sich eine linksextremistische„Kiezmiliz“ bekannt habe, als schwere Straftat und „inakzeptables Verhalten, das uns fassungslos macht“.

„Gewalt und schwere Straftaten können niemals eine Rechtfertigung für Gesellschaftskritik oder Protest aller Art sein“, so Bednarsky. „Auch wenn die Linke Leipzig diversen Luxussanierungen von Häusern kritisch gegenübersteht.“ Riekewald will, dass bei allen Neubauprojekten 50 Prozent Sozialwohnungen entstehen. Städtische Grundstücke dürften grundsätzlich nicht mehr verkauft werden.

Vier Bewerber von ihren Parteien nominiert

Riekewald tritt gegen Amtsinhaber Burkhard Jung(61, SPD) an, der ebenso wie Katharina Krefft(41, Bündnis 90/Die Grünen) sowie Christoph Neumann 54, AfD) von Parteitagen bereits offiziell nominiert wurde. Die CDU entscheidet am 18. November, ob sie mit Justizminister Sebastian Gemkow (41) antritt.

Von Mathias Orbeck