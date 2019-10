Leipziger Siedler feiern Jubiläum und Gemeinschaftssinn

Leipzig

„25 Jahre Wohnpark Paunsdorf“ – gut sichtbar hängt das grüne Banner über dem Eingang zum Sommerfelder Weg. Die erste Wohnsiedlung, die nach der Wende im Leipziger Stadtgebiet errichtet wurde, besteht seit einem Vierteljahrhundert. Doch gefeiert wurde dieser Tage im Paunsdorfer H 4-Hotel nicht nur dieses Jubiläum. Angestoßen wurde auch auf das Miteinander unter den Bewohnern.

Ein Hoch auf den Zusammenhalt

„Unsere Jubiläumsfeier soll den Gemeinschaftssinn weiter stärken“, sagte Wolfram Diecke vom Organisationsteam zur Begrüßung. Dass das Zusammengehörigkeitsgefühl schon immer groß war, machte ein Kurzfilm anschaulich. Dietrich Hütter hatte kleine und große Ereignisse zusammengefasst. Allein in den vergangenen fünf Jahren gab es nicht nur zahlreiche Nachbarschafts- und Straßenfeste – stolz sind die Anwohner auch auf die Erfolge, die sie einfuhren. Stichwort neue Linksabbiegerspur von der Paunsdorfer Allee in die Straße Am Sommerfeld. Unmittelbar hinter dieser Kreuzung geht der Sommerfelder Weg ab. Seitdem die Spur besteht, herrscht in der Siedlung deutlich weniger Verkehr. Auch der eingezäunte Containerplatz sei so ein Erfolg, hieß es. Die direkten Anwohner müssten nun nicht mehr unter Lärm leiden.

Beifall gab es immer wieder für den 80-jährigen Diecke, habe er doch so manch’ gelungene Initiative in den zurückliegenden 25 Jahren vorangebracht, lobten die Nachbarn.

Lob für die Verkehrsanbindung

An den ersten Spatenstich für den Wohnpark und an die Fertigstellung der insgesamt 120 Häuser im Jahr 1994 erinnert sich Kerry Brauer vom Sommerfelder Weg noch gut. Damals wurde auch das Paunsdorf-Center (P. C.) eröffnet. „ Wohnpark und Einkaufszentrum hatten ja denselben Investor. Zu dem Zeitpunkt gab es eine große Nachfrage nach Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Unter den künftigen Bewohnern herrschte eine große Aufbruchstimmung“, erzählte die Direktorin der Staatlichen Studienakademie Leipzig. Ideal sei, „dass wir in City-Nähe und trotzdem im Grünen leben. Die Verkehrsanbindung passt“, war Kerry Brauer des Lobes voll. Den Erholungsfaktor schätzt sie besonders. „Doch der größte Gewinn ist der Zusammenhalt unter den Bewohnern“, lobte Kerry Brauer.

„Wir helfen uns“, bestätigte Doris Heinze. „Es geht familiär zu.“ Erst kürzlich habe sie einer kranken, älteren Dame beigestanden.

Festgast aus Ruanda

„Viele Freundschaften sind unter uns Kindern entstanden“, erzählte Anne Woldag (30). „Wir haben uns draußen getroffen und gespielt.“ Der Schatz einer schönen Kindheit in der Siedlung am Sommerfelder Weg war auch für Winnie Eckardt ein Grund, zu der Feier zu kommen. Dafür war der jungen Frau kein Weg zu weit – nicht einmal der von Ruanda nach Leipzig-Paunsdorf. Im ruandischen Nationalpark beschäftigt sich die Primatologin mit dem Leben der Berggorillas.

Zu den Gästen der Geburtstagsparty gehörte auch Dennis Reichpietsch. Der 38-Jährige ist seit Kurzem neuer Centermanager des P. C. und lobte „die Nachbarschaft von Einkaufscenter und Wohnpark“. Er selbst sei in einer Dorfgemeinschaft aufgewachsen. An das dortige Miteinander erinnere ihn die Siedlung nebenan.

Viele lobende Worte, die Klänge umrahmten: Die „Leipziger Blechbläser Solisten“ musizierten – mittendrin „Sommerfelder“ Rainer Regner an der Trompete. Was durfte zur Krönung nicht fehlen? Ein ordentliches Feuerwerk über dem Himmel von P. C. und Wohnpark.

Von Ingrid Hildebrandt