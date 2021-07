Leipziger Stadionvorplatz – „neue Chance für anderes Sportmuseum“

Leipzig

Der 23. Juli 2027 wäre ein hehres Ziel: Dann feiert das Leipziger Sportmuseum, dessen Sammlung mit nahezu 95.000 Objekten nach wie vor in Kellerräumen des Olympiastützpunktes schlummert, seinen 50. Geburtstag. Ob dies dann bereits im neuen Domizil auf dem Stadionvorplatz geschieht, ist allerdings alles andere als sicher. Diese Woche gab die Stadt offiziell bekannt, dass die Pläne, das Museum gemeinsam mit RB Leipzig zu entwickeln, gescheitert sind. In der denkmalgeschützten Nordtribüne des früheren Schwimmstadions will die Kommune jetzt allein ihr Sportmuseum plus Café errichten – wie eigentlich schon 2007 vom Stadtrat beschlossen. Südlich der Tribüne entsteht zeitnah für 25 Millionen Euro eine dreizügige Grundschule samt Sporthalle. Details sind unklar – die konkreten Planungen laufen erst an. Ein realistischer Zeitplan ist also noch unmöglich.

Ins neue Haus soll viel Bewegung

„Das ist dennoch eine Chance für uns, das Sportmuseum neu aufzustellen und anders zu denken“, sagt Anselm Hartinger, Direktor der Stadtgeschichtlichen Museums, zu dem das Sportmuseum gehört. Die enge Bindung an einen Profi-Fußballverein habe eben auch Nachteile. „Es wird ein Museum sein, das von allen Sportvereinen der Stadt genutzt werden kann, um dort Veranstaltungen zu machen.“ Angestrebt wird zudem eine Kooperation mit der entstehenden Grundschule.

Das Team um Aiko Wulff, der das Sportmuseum leitet, arbeitet bereits an einer neuen Ausstellungskonzeption. Das bisherige Konzept, von der ehemaligen Museumschefin Gerlinde Rohr für die denkmalgeschützte Nordtribüne des abgerissenen Schwimmstadions entwickelt, lässt sich nur in Teilen umsetzen. Ein Schaudepot wird es nicht geben – die Sammlung zieht auf die Alte Messe, wo bis Anfang/Mitte 2024 ein Zentraldepot für die städtischen Museen entsteht. Die Grundidee „Bewegung“ – also viel Interaktion und sportliche Betätigung – bleibt aber. Es wird wohl einen modernen Anbau an die Nordtribüne geben sowie eine Freifläche für sportliche Aktivitäten bis hin zum Public Viewing.

Auch um die Dopingforschung geht es

Hartinger: „Natürlich richten wir eine Dauerschau und Sonderausstellungen ein. Unsere Sammlung gehört zu den bedeutendsten in Mitteleuropa. Unser Ziel ist aber, ein sehr lebendiges Haus zu erschaffen und eine neue Idee vom Sportmuseum zu etablieren, die sich stark am Breitensport orientiert“, betont der Museumsdirektor. Derzeit ist ein kleiner Einblick in die Sportstadt Leipzig lediglich im zweiten Obergeschoss des Alten Rathauses möglich. Dort steht beispielsweise das Rad von Täve Schur und eine historische „Anzani“, die auf der einstigen Rennbahn auf dem heutigen Kleinmesseplatz gefahren wurde. Erinnert wird aber auch an die Turnfeststadt Leipzig, die Sportwissenschaft samt Dopingforschung sowie den geplatzten Traum von Olympia 2012.

Die Historie des Sportmuseums Das Sportmuseum wurde am 23. Juli 1977 eröffnet – als Teileinrichtung des Museums für Geschichte der Stadt Leipzig. Schwerpunkte der ständigen Ausstellung auf der Dammkrone des Zentralstadions mit circa 3000 historischen Objekten waren die Sporttraditionen der Arbeiterklasse und die Entwicklung des DDR-Sports. Die Ausstellung „Lasst Kräfte sinnvoll walten“ zum 100-jährigen Jubiläum des Gewichthebens in Deutschland markierte am 31. August 1991 das Aus – aus politischen Gründen. Die Sichtweise auf den DDR-Sport war nach der Friedlichen Revolution nicht mehr zeitgemäß und musste daher grundlegend überarbeitet und neu bewertet werden. Der Stadtrat fasste 1993 den Grundsatzbeschluss, die bedeutende Sammlung zu erhalten. Ein geeigneter Standort für das neue Sammlungs- und Dokumentationszentrum konnte allerdings nicht gefunden werden. Der Bestand wurde zunächst in Kellerräumen des Olympiastützpunktes untergebracht. Im Jahr 2007 beschloss die Leipziger Ratsversammlung, dass die Sammlung in die denkmalgeschützte Nordtribüne des abgerissenen Schwimmstadions zieht. Dies scheiterte unter anderem am Geld. Nun soll das Projekt wieder forciert werden: Die Nordtribüne wird als Standort eines neuen Museums bei der Neugestaltung des Stadionvorplatzes integriert.. O.

Unklar bleibt freilich die Finanzierung. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte im September 2018 der Stadt Fördermittel in Höhe von 2,07 Millionen Euro für das Sportmuseum zugesichert – aus dem ehemaligen Vermögen von SED und den Massenorganisationen der DDR. Doch die Zusage war auf zwei Jahre befristet. „Wir bohren aber nach. Immerhin wird es ein sächsisches Sportmuseum“, sagt Hartinger. Er ist froh, dass der Standort auf dem Stadionvorplatz steht und es „nicht zurück auf Los geht“. Bis zur Eröffnung will der Direktor das Sportmuseum im Gespräch halten – auch durch eine Integration des Sports in viele Sonderausstellungen wie etwa in die aktuelle Schau „Kennzeichen L“ im Haus Böttchergäßchen. Auch die Sportroute, ein Rundgang zu historischen Sportstätten, wird ausgebaut.

Von Mathias Orbeck