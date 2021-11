Es ist ein Antikriegs-Bild: Yadegar Asisi hat in seinem Panorama „Leipzig 1813 - In den Wirren der Völkerschlacht“ im Jahr 2013 den Tag nach der Völkerschlacht ins Blickfeld gerückt. Stadträte möchten seit 2018 eine Neuauflage in einer Rotunde auf der Alten Messe. Doch die Verwaltung tut sich schwer damit. Deshalb wird das Thema in den nächsten Wochen erneut im Stadtrat debattiert. Quelle: Volkmar Heinz