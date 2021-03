Leipzig

Baumfällungen erregen die Gemüter – vor allem im Auwald. Was dort an größeren Pflegemaßnahmen notwendig ist, regelt der Forstwirtschaftsplan 2021, der wieder mal zum Streitthema im Stadtrat wurde und dort zwischen Linken und Grünen zum Schlagabtausch führte. Danach wurde er letztlich einstimmig vom Rat bestätigt.

Natürliche Auendynamik herstellen

„Einfach wachsen lassen“ sei eben nicht die beste Naturheilkunde, wie Michael Neuhaus (Linke) betonte. „Der Auwald braucht keine Esoterik, sondern wissenschaftlich fundierte Pflege“, sagte er und warf den Grünen vor,„stumpfen Umweltpopulismus“ zu betreiben, wenn sie alljährlich „Zombie-Debatten“ führten, um die grüne Seele einiger Wählerinnen und Wähler zu streicheln.

Die Grünen hatten zuvor beispielsweise beantragt, keine forstwirtschaftlichen Maßnahmen vorzunehmen, bei denen erhebliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen sind. „Unsere Aufgabe als Stadträte ist es, auch zu kommunizieren“, entgegnete Jürgen Kasek (Grüne). „Der Auwald ist eben kein natürlicher Wald.“ Deshalb müsse immer bedacht werden, wie mehr Wasser hineingelangt und die natürliche Auendynamik hergestellt werden kann. Gelinge das, brauche man weniger forstwirtschaftliche Maßnahmen. Dabei sehe er es sogar als Chance, dass so viele Bürger „an jedem gefällten Baum Anteil nehmen“.

Stadtforst will 2021 kein Totholz gewinnen

Die Gewinnung von Totholz sollte dieses Jahr ausgeschlossen werden, forderte Kasek. Doch das hat der Stadtforst gar nicht vor, wie Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) betonte. „Es ist auch nicht unser Ziel, unseren Stadtforst erheblich zu beinträchtigen. Das wäre ein klarer Verstoß gegen das sächsische Waldgesetz.“ Damit hatte sich die Sorge der Grünen erledigt. „Die Bewirtschaftung des Leipziger Waldes muss der Verkehrssicherung stärker Rechnung tragen“, forderte Getu Abraham (SPD). Er verwies auf umfallende Bäume. „Vielleicht brauchen wir sonst in den Leipziger Waldgebieten künftig mehr Sanitäter statt Ranger.“

Fokus liegt auf jungen Waldbeständen

Das Waldgesetz des Freistaates schreibt vor, dass der Stadtwald auf Basis jährlicher Wirtschaftspläne zu bewirtschaften ist. Die Stadtförster legen den Fokus 2021 auf etwa 30 Jahre alte Waldbestände, darunter an der Lauer am Cospudener See, die nun durchforstet werden sollen. Der nach Erstaufforstungen entstandene junge und oft dichte Wald soll in seiner Vitalität und in seinem Artenreichtum gestärkt werden, in dem benachteiligte Bäume entnommen werden. Eine besondere Herausforderung ist die Trockenheit: Nach dem dritten Dürresommer in Folge zeigen sich im Stadtwald erhebliche Trockenschäden und Krankheitsbefall im Baumbestand. Beschlossen wurde im Stadtrat auf SPD-Initiative, die Öffentlichkeit zum Waldumbau vorausschauender zu informieren.

Von Mathias Orbeck