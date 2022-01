Leipziger Stadtrat für besseren Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen

Leipzig

Es ist ein Jahr her: Die Stadt hatte auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz im Vorgriff auf Baugrunduntersuchungen für das dort geplante Leibniz-Institut für Länderkunde damit begonnen, Bäume und Sträucher zu roden. Der Naturschutzbund stoppte die Fällungen – mit Polizeischutz. Immerhin lebten in der Vegetation geschützte Vogelarten. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) reichte beim Verwaltungsgericht Leipzig im Mai 2021 Klage ein – das Verfahren ist noch nicht eröffnet. Kurz vor Heiligabend 2021 organisierte der Nabu zudem eine Protestkundgebung. Nun hat sich der Stadtrat auf Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Thema beschäftigt.

Protestplakate gegen die Baumfällungen hingen im März 2021 am Bauzaun Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig. Quelle: André Kempner

Die Linken hatten ihren Antrag ein wenig flapsig „No more Leuschis“ überschrieben. Bemängelt wurde: Noch bevor der Stadtrat überhaupt die Planungsgrundsätze für das Gebiet Leuschnerplatz abgenickt hatte, wurden Maßnahmen durchgeführt, in deren Ergebnis mehrere Bäume – darunter ein Biotopbaum – abgeholzt wurden. Laut Linken-Stadtrat Michael Neuhaus wurden zwölf Bäume gefällt und 500 Quadratmeter Hecken entfernt. Er kritisierte, dass die Stadt vollendete Tatsachen schaffe. „Bis zu dem Tag, an dem wir entscheiden, was und wie gebaut wird, können wir theoretisch alles ändern.“ Es könne ja auch passieren, dass gar keine Baugenehmigung erteilt wird.

Schutz der Vegetation wird zentraler Faktor

Am Mittwoch wurde nun mehrheitlich beschlossen: Bei Baumaßnahmen, bei denen die Stadt Bauherr ist, soll die Beseitigung der Vegetation in der Regel erst nach Erteilung der Baugenehmigung erfolgen. „Statt munter auf Ausgleichsmaßnahmen zu setzen und zerstörte Natur an anderer Stelle mühsam wiederherzustellen, soll künftig auch der Schutz der Vegetation ein zentraler Faktor der Planung sein“, forderte Neuhaus. „Naturschutz first, Bauen second“, nannte dies der Abgeordnete der Linken. „Wir verlieren Grün in dieser Stadt. In Zeiten des Klimanotstandes ist das nicht zu rechtfertigen“, ergänzte Jürgen Kasek (Grüne): „Jeder Tag, an dem ein Baum länger steht, ist ein guter Tag“.

Lesen Sie auch Wenig Autos, viel Grün: Stadt macht Weg für Gestaltung des Leuschnerplatzes frei

Die Linken wollten ursprünglich die bestehende Vegetation durch eine Veränderungssperre bis zum Satzungsbeschluss eines Bebauungsplanes schützen. Doch das ist laut Rechtsamt nicht möglich.

Bei Schul- und Kita-Bau gibt es Ausnahmen

Ausnahmen für Fällungen soll es auf städtischen Grundstücken – im Vorgriff auf die zu erwartende Baugenehmigung – weiterhin geben können, wie Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) auf Nachfragen von Andreas Geisler (SPD) und Sven Morlok (FDP) betonte. Etwa beim Bau von Kitas und Schulen. „Bei Schulen und Kitas nehmen wir die Geschwindigkeit nicht heraus“, betonte Dienberg. Da könne man mit dem Baustart nicht ein Dreivierteljahr warten, bis die Vegetationsperiode vorbei ist. „Da werden wir Einzellösungen finden.“ Über all diese Regelungen soll der Umweltausschuss des Stadtrates aber vorher informiert werden.

Von Mathias Orbeck