Leipzig

Die Stadt Leipzig hat einen neuen Mietspiegel. Die Ratsversammlung stimmte am Mittwochabend fast einstimmig – es gab nur eine Gegenstimme – dem von Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) vorgelegten Instrument zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete zu.

„Der qualifizierte Mietspiegel schafft für Mieterinnen und Mieter sowie für Vermieterinnen und Vermieter Rechtssicherheit und Transparenz über die ortsübliche Vergleichsmiete“, sagte Fabian. Dies sei notwendig, „um gegen ungerechtfertigte Mieterhöhungen vorgehen zu können“. Gerade in einer Stadt wie Leipzig komme dem Mietspiegel, der unter anderem in Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen von Mietern und Vermietern entstanden ist, eine große Bedeutung zu. 87 Prozent der Menschen in der Stadt lebten in einer Mietwohnung, so Fabian.

Vergleichsmiete klettert auf im Schnitt 5,89 Euro pro Quadratmeter

Die ortsübliche Vergleichsmiete beträgt demnach nun in Leipzig durchschnittlich 5,89 Euro kalt pro Quadratmeter. Im „Mietspiegel 2018“ waren noch 5,54 Euro.

Für Mieterhöhungen müssen sich Vermieter an mehrere Regeln halten. So muss die Miete vor der Anhebung die vergangenen 15 Monate unverändert geblieben sein. Die Ankündigung einer Mieterhöhung darf dem Mieter frühestens nach Ablauf eines Jahres seit der letzten Erhöhung zugehen. Werden beide Fristen nicht eingehalten, ist die Erhöhung unwirksam. Darüber hinaus darf die neue Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigen.

Zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete werden verschiedene Kriterien herangezogen, so unter anderem die Lage der Immobilie, ihr Alter, der Zustand der Wohnungen und die Ausstattung. Mit der Veröffentlichung stellt die Stadt erstmals auf ihrer Homepage auch einen Online-Mietrechner zur Verfügung stellen, mit dem jeder seine ortsübliche Miete selbst ermitteln kann.

CDU-Stadtrat Karsten Albrecht verwies darauf, dass die Stadt spätestens alle vier Jahr einen neuen Mietspiegel beschließen müsse. „Wenn wir das nicht machen, reicht es den Vermietern aus, drei Vergleichsmieten zu benennen, um die Miete anzupassen“, sagte er.

Tobias Peter (Grüne) wies jedoch auch auf eine entscheidende Schwäche des Mietspiegels hin. „Im Kern haben wir einen Mieterhöhungsspiegel“, sagte er. Denn er bildet nur die Marktentwicklung ab. Zur Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete werden nur die Mieten herangezogen, die in den zurückliegenden sechs Jahren neu vereinbart oder geändert wurden. Das heißt, konstant gebliebene Mieten in bestehenden Vertragsverhältnissen finden keine Berücksichtigung. Laut Peter habe die Stadt München einmal einen „realen Mietspiegel“ ermittelt, der sämtliche Mieten berücksichtigt. Da seien die Vergleichsmieten acht Prozent niedriger ausgefallen.

Leipziger zahlen 30 Prozent des Einkommens für die Miete

Kritik an der Methodik kam auch aus der Linksfraktion. Seine Fraktion werde trotzdem zustimmen, erklärte Linke-Stadtrat Mathias Weber, da die Mieterinnen und Mieter sonst den „Kräften des freien Marktes“ völlig ausgesetzt würden. Schon heute müssten die meisten Leipziger Haushalte 30 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Wenn die Mieten alle drei Jahre um 15 Prozent – so viel sind aktuell in Leipzig möglich – steigen würden, dann brächte dies viele Leipzigerinnen und Leipziger in Existenznot.

Es liege aber auch in der Hand des Stadtrates, den Anstieg der Mieten zu begrenzen, hob FDP-Stadtrat Sven Morlok hervor. Die Stadt müsse nur ausreichend Wohnungsbau ermöglichen. Morlok erinnerte jedoch daran, dass der Stadtrat mit seiner Ablehnung eines Grundstückstauschs erst ein paar Minuten zuvor den Bau von Wohnungen, auch Sozialwohnungen, auf zwei Grundstücken in der Käthe-Kollwitz-Straße innerhalb der nächsten fünf Jahre verhindert habe.

Von Klaus Staeubert