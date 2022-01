Leipziger Stadtrat lehnt AfD-Antrag zur Bundesgartenschau ab

Leipzig

Mit ihrem Antrag, dass sich die Großstadt Leipzig in Kooperation mit weiteren angrenzenden Gemeinden für die Ausrichtung einer Bundesgartenschau (Buga) bewerben soll und dafür eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, ist die AfD-Fraktion am Mittwoch an der Mehrheit im Stadtrat gescheitert. Dabei will die Stadtverwaltung ohnehin bis Herbst 2022 prüfen, ob Leipzig sich um eine internationale oder nationale Gartenbauausstellung bemüht. Hintergrund: Mitte 2021 hatte sich auch das Kommunale Forum Südraum Leipzig mit der Bitte an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gewandt, sich zu einer Bundesgartenschau zu positionieren.

„Diesen Auftrag hat die Verwaltung schon lange“, argumentierte Sabine Heymann (CDU), deren Fraktion aus formalen Gründen zustimmte, um das „fortwährende Verwaltungshandeln“ zu unterstützen. Auch in den Vorjahren habe die Stadtverwaltung verschiedene Flächen für die Eignung für eine Bundesgartenschau untersucht, um Stadtreparaturen zu befördern – den Lindenauer Hafen ebenso wie den Richard-Wagner-Hain. Diese hätten sich dann aber als wenig geeignet erwiesen. Das „fortwährende Verwaltungshandeln“ könnte also dazu führen, dass Leipzig sich irgendwann doch um eine Buga bemüht.

CDU und SPD wollen Landesgartenschau im Agra-Park

Heymann verwies auf die gemeinsame Initiative von SPD und CDU. Beide wollen eine Landesgartenschau in den Agra-Park holen und dafür auch Markkleeberg begeistern. Marius Beyer (AfD) begründete seine Ablehnung dazu erneut damit, dass Landesgartenschauen in Sachsen kleineren und mittleren Kommunen vorbehalten sein sollen. Laut Heymann wolle Leipzig dabei aber ohnehin eher als Juniorpartner von Markkleeberg und des ländlichen Raumes agieren, um auch notwendige Entwicklungen des Agra-Geländes zu befördern. Wie berichtet, wird über eine Tunnellösung für die Bundesstraße 2 nachgedacht, die derzeit das Gelände regelrecht zerschneidet. Wie der Stadtrat sich zur Landesgartenschau verhält, ist Thema in einer der kommenden Sitzungen.

Die Agra-Brücke aus der Vogelperspektive: Sie trennt derzeit den Leipziger und den Markkleeberger Teil der Agra und soll perspektivisch durch eine Tunnellösung ersetzt werden. Dazu wollen CDU und SPD den möglichen Schwung einer Landesgartenschau nutzen. Quelle: André Kempner

Von Mathias Orbeck