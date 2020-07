Leipziger Stadtrat lehnt Hilfe für Tourismusgewerbe ab

Leipzig

Wie kaum eine andere Branche leidet das Hotel- und Gaststättengewerbe unter den Folgen der Corona-Pandemie. Auch trotz der beschlossenen Lockerungen und Aufhebung von Reisebeschränkungen kommt der Tourismus in Leipzig nur langsam wieder in Gang. Doch eine kurzfristige Finanzspritze für die Tourismuswerbung lehnte der Stadtrat am Donnerstag ab.

Vor dem Hintergrund der schwierigen Situation der Tourismusbranche hatte die AfD-Ratsfraktion beantragt, der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) aus dem Haushalt der Stadt außer der Reihe eine halbe Million Euro für eine überregionale Werbekampagne zur Verfügung zu stellen. „Viele Deutsche werden dieses Jahr voraussichtlich auf Auslandsreisen verzichten und planen laut aktuellen Umfragen, ihren Urlaub vorwiegend im Inland zu verbringen. Das ist gerade für die Messestadt eine Chance“, erklärte Christian Kriegel ( AfD). Die Leipziger Hotels seien pandemiebedingt nur zu fünf bis 30 Prozent ausgelastet.

Für die SPD-Fraktion beantragte Heiko Bär jedoch, den Antrag gar nicht erst zu behandeln. Er verwies auf „bessere Vorschläge“. Dem Vernehmen nach will die SPD zusammen mit der CDU im September einen gemeinsamen Antrag mit einem Fördervolumen von 2,5 Millionen Euro für die LTM in den Stadtrat bringen. Die SPD konnte sich mit dem Absetzungsantrag allerdings nicht durchsetzen, weil Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft darauf bestand, das Thema zu erörtern.

Die Stadtverwaltung ging sogar noch über den AfD-Antrag hinaus und empfahl in ihrem Verwaltungsstandpunkt dem Stadtrat, 582 500 Euro an LTM zu überweisen – zu den ohnehin für dieses Jahr geplanten drei Millionen Euro.

„Die Reaktivierung des Tourismusmarktes und die Chancen einer Corona-bedingten Verstärkung der Inlandsreisetätigkeit der deutschen Bevölkerung gilt es zu nutzen“, begründete das Wirtschaftsdezernat. Die deutschen Urlaubsregionen würden seit Wochen um die Gunst der Reisenden in dieser Sommersaison wetteifern. Leipzig und die Region sollten davon profitieren. Deshalb bauche es zusätzliche Maßnahmen, um Leipzig als Reiseziel sichtbar zu machen. So will LTM mit Beginn der Ferien beispielsweise die Kampagne „ Leipzig – wo das Abenteuer in der Stadt beginnt“ in verschiedenen Bundesländern starten, ebenso ist eine Werbeaktion für Leipzigs Einzelhandel und Gastronomie unter dem Titel „ Leipzig ganz entspannt“ geplant.

Am Ende fanden weder der AfD-Antrag noch der Standpunkt der Stadtverwaltung eine Mehrheit. Die Tourismus-Finanzspritze wurde bei nur zwölf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen von 41 Stadträten abgelehnt.

Von Klaus Staeubert