Leipziger Stadtrat ringt um Straßennamen

„Arndt bleibt Leipziger“ – unter diesem Slogan kämpfen Anwohner derzeit um den Erhalt des Namens Arndtstraße. Wie berichtet, hatte der Stadtrat die Umbenennung in Hannah-Arendt-Straße zwar schon beschlossen. Dagegen aber wehren sich Anwohner und andere Unterstützer mit einer Petition, deren Behandlung nun auf die erste Stadtratstagung nach der Sommerpause im September verschoben wurde. Die Umbenennung ist derzeit ausgesetzt, hat aber kontroverse Debatten über Leipziger Straßennamen ausgelöst.

Chinesischer Arzt statt Erich Weinert

Arndt ist nicht der einzige, den etliche Leipziger und einige Stadträte nicht mehr für würdig erachten, dass ihr Name im Stadtbild Leipzigs auftaucht. Auch die Umbenennung der Jahnallee wird gefordert – diese Petition wurde in die zu bildende wissenschaftliche Kommission der AG Straßennamen verwiesen. Zudem soll die Erich-Weinert-Straße nach Ansicht von Petenten weg – der politisch-satirische Dichter soll durch Li Wenliang ersetzt werden. Das ist ein chinesischer Augenarzt mit Tätigkeitsschwerpunkt in Wuhan, der im Februar 2020 inmitten der Corona-Krise verstarb. Die Verwaltung lehnt dies aber ab, zumal eine Sperrfrist von fünf Jahren nach dem Ableben einer Person besteht, bevor eine Straße nach ihr benannt wird. Hinzu kommt: Es entstehen unzulässige Kosten für Anwohner und Firmen. Leipzig will sich nun allerdings für eine alternative Ehrung Li Wenliangs einsetzen. Vorstellbar ist laut Stadtverwaltung etwa die Benennung einer medizinischen Einrichtung an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig.

Franklin Delano Roosevelt im „Namensvorrat“

Abgelehnt wurde auch die Petition, die Straße des 18. Oktober – benannt nach dem Tag des Sieges der alliierten Truppen über Napoleon I. in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 – in Franklin-Delano-Roosevelt-Straße umzubenennen. Für seine Verdienste bei der Befreiung Leipzigs im April 1945 kommt Franklin Delano Roosevelt nun in den „Namensvorrat“.

Einwohneranfrage zu Ernst Pinkert

Eine Einwohneranfrage beschäftigte sich außerdem mit Ernst Pinkert, der um 1878 den Leipziger Zoo gründete. Dessen Namen trägt inzwischen eine Grundschule sowie eine Straße. Ihm wird vorgeworfen, im Zoo Völkerschauen organisiert zu haben und dabei dunkelhäutige Menschen präsentiert zu haben. Zwischen 1876 und 1931 seien auf dem Gelände des heutigen Leipzig Zoos insgesamt mehr als 750 Menschen als „exotische Fremde“ ausgestellt worden. Das hat die AG Postkolonial Leipzig recherchiert, die das dunkle Kapitel aufarbeiten will (die LVZ berichtete).

Juliane Nagel für Ergänzungsschild

Gefordert wurde, dass die Stadt sich gegen Rassismus positioniert und auch kolonial-rassistische Ehrungen tilgt. „Der Widerstand gegen die Umbenennung der Arndtstraße zeigt, dass die Leipziger recht unterschiedliche Auffassungen über historische Personen haben“, sagte Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD). Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema sei nötig. Die Kinder der Ernst-Pinkert-Grundschule könnten davon sogar profitieren. Juliane Nagel ( Die Linke) schlug ein Ergänzungsschild an der Straßentafel vor. Die neue wissenschaftliche Kommission, die die Arbeitsgruppe Straßennamen beraten soll, werde solche Fälle künftig diskutieren.

