Leipziger Stadtrat verbietet lebende Tiere auf dem Weihnachtsmarkt

Leipzig

Die bei Besuchern beliebten lebendigen Schafe in der Krippe des Leipziger Weihnachtsmarktes wird es „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ nicht mehr geben. Nach einer kontroversen Debatte, ob dies wirklich Tierquälerei sei, stimmten in der Ratsversammlung am Mittwochabend 31 Stadträte für und 28 Volksvertreter gegen die Verbannung der Wiederkäuer vom Markt. Einen letzten Auftritt der Tiere wird es wahrscheinlich in diesem Jahr geben, denn es gelten Verträge – und ab 2022 wird die Weihnachtsmarktkonzession ohnehin neu vergeben.

Am Anfang war eine Online-Petition

Anlass für die Debatte war eine Online-Petition des Leipziger Vereins Pro Lebensglück, die vom Petitionsausschuss hauchdünn abgelehnt worden war (die LVZ berichtete). Das Kulturdezernat hatte argumentiert, dass die Schafe auf ihr vierwöchiges Gastspiel sensibel und schonend vorbereitet würden. Ja, die Paarhufer hätten ihren Einsatz unterm Tannenbaum bislang immer problemlos gemeistert und würden vom Schäfer und vom Veterinäramt dabei regelmäßig in Augenschein genommen. Doch Grüne und Linke setzten mit Änderungsanträgen noch eins drauf, wollten die Haltung von Schafen auf der Fläche des Weihnachtsmarktes generell und möglichst sofort verbieten.

Grüne: Lassen wir die Tiere auf der Weide!

„Der Zoo Leipzig ist nur deshalb so erfolgreich, weil er die Haltungsbedingungen von Tieren natürlicher und artengerechter gestaltet. Und damit zeitgemäß handelt“, argumentierte Norman Volger (Grüne). Auch der verstorbene Publikumsliebling, Lama Horst, war nur zu bestimmten Zeiten dem Publikum ausgesetzt. Für die Schafe gelte dies nicht. „Lassen wir die Tiere auf der Weide!“ Der Antrag wurde erweitert, alle lebenden Tiere zu schützen. „Nicht, dass die Verwaltung plötzlich auf die Idee kommt, Ziegen oder Esel auf den Weihnachtsmarkt zu holen.“

CDU : Tierärzte haben keine Bedenken

Thomas Kumbernuss (Die Partei): „Die Tiere sind Stress ausgesetzt für die Erklärung der Weihnachtsgeschichte.“ Sigrun Seidel ( CDU) sah dies völlig anders: „Aus tierärztlicher Sicht hat es bisher keine Bedenken geben.“ Die Schafe würden die christliche Botschaft vermitteln, mit denen viele nichts anfangen könnten. Getu Abraham ( SPD) sagte: „Ich mache mir keine Sorgen um die Schafe. Eher um die Hunde, die über den Weihnachtsmarkt gezogen werden; zwischen den Beinen der Menschen und umgeben von Gerüchen. Da ist der Tierschutz gefragt.“ Siegbert Droese ( AfD) bemerkte: „Für Kinder sind die Tiere ein kleiner Höhepunkt neben dem Weihnachtsmann.“ Und Thomas Köhler (Piraten) resümierte: „Hier geht es nicht um Tierschutz. Eher um unsere Befindlichkeiten. Also ist es ein ethisches Problem.“

Verein reagiert überglücklich

SPD-Stadtrat Andreas Geisler, der Vorsitzende des Tierschutzbeirates, hatte gegenüber der LVZ im Vorfeld deutlich gemacht, dass aus tierschutzrechtlicher und tiermedizinischer Sicht nichts gegen echte Schafe auf dem Weihnachtsmarkt einzuwenden sei. „Ethisch betrachtet sieht das Ganze wohl anders aus. Das Zur-Schau-Stellen von Tieren ist natürlich nicht in unserem Sinne.“

Auch nicht im Sinne des Vereins Pro Lebensglück. Die rund 30 Mitglieder reagierten auf ihrer Facebook-Seite überglücklich auf die Entscheidung der Ratsversammlung. „Wir sind noch immer etwas sprachlos und aufgekratzt“, heißt es dort. Dass es spätestens ab 2022 keine lebenden Tiere mehr auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt geben wird, sei ein Riesenerfolg.

Von Mathias Orbeck und Dominic Welters