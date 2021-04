Leipzig

Warum macht der Zoo seine Außenanlagen nicht für Besucher auf? „Was unsere Nachbarn in Halle, in Chemnitz oder in Dresden schaffen, das sollten wir doch auch können“, sagt Konrad Riedel. Der CDU-Stadtrat macht sich ebenso wie die Leipziger Senioren-Union dafür stark. Die CDU-Stadtratsfraktion hat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) inzwischen aufgefordert, die nötigen Schritte einzuleiten und damit dem Vorbild anderer Städte in Mitteldeutschland zu folgen. Riedel: „Es ist unverständlich, dass etwa für Museen anderen Standards gelten als für den Zoo. Die Menschen dürfen in Ausstellungen, also in geschlossene Räume, während die Freiluftbereiche des Zoos tabu sind. Das widerspricht jeder Logik und erscheint willkürlich.“

CDU verweist auf Aerosolforscher

Das sieht auch Johannes Hähle von der Senioren-Union so: „Da im Freien die Infektionsgefahr bekanntlich deutlich geringer oder fast gar nicht ist, sollten wenigsten die Freianlagen für Besucher nutzbar sein.“ Verwiesen wird auf Publikationen von Aerosolforschern. „Untersuchungen zeigen, dass die Infektionsgefahr in geschlossenen und schlecht zu belüftenden Räumen am höchsten ist“, ergänzt Karl Placht, ebenfalls Vizechef der Senioren-Union Leipzig. Die Parks hätten doch auch geöffnet, argumentieren beide. Stadtrat Riedel: „Aus unserer Sicht gibt es kein stichhaltiges Argument, dass das Vorgehen des Oberbürgermeisters rechtfertigt.“

Stadt will derzeit keine Sogwirkung durch Zoo

Die Stadt verweist indes auf die große Sogwirkung der Leipziger Zoos auf das Umland. Dort lagen und liegen die Infektionszahlen deutlich höher als in Leipzig. Deshalb wolle man zusätzliche Infektionsherde in Leipzig durch Anreisende eindämmen. „Wir haben uns gegen eine Öffnung des Zoos entschieden. Das wird zunächst auch so bleiben“, sagt Stadtsprecher Matthias Hasberg auf Nachfrage. Niemand wisse, wie sich das Infektionsgeschehen entwickle. Unklar sei auch, ob das neue Bundesgesetz eine Öffnung von Zoos und Tierparks gestatte oder eben nicht. „Der Zoo braucht Planungssicherheit. Niemand kann derzeit garantieren, dass er wirklich 14 Tage offen bleibt“, so Hasberg.

Zutritt nur für Leipziger nicht möglich

Wurde eigentlich geprüft, nur Leipzigerinnen und Leipziger mit negativen Testergebnis in den Zoo zu lassen? Das sei rechtlich nicht möglich, hieß es auf CDU-Anfrage im Stadtrat. Jahreskarteninhaber könnten auch Nicht-Leipziger sein, die „einen vertraglichen Anspruch auf Zulassung haben.“

