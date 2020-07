Leipzigs Grüne wollen Gas- und Ölkessel aus neuen Wohngebieten verbannen

Leipzig.

Die Grünen fordern deutliche Nachbesserungen am Klimasofortmaßnahmenprogramm der Stadtverwaltung. Um die Klimaziele zu erreichen, seien mehr Anstrengungen insbesondere beim Wohnungsbau, beim Radverkehr und bei der Entwicklung des Straßenbaumbestandes erforderlich. Am Donnerstag wird der Stadtrat über das Maßnahmenpaket mit einem Volumen von 20 Millionen Euro entscheiden.

„Wir sind weit von unserem selbstgesteckten Ziel entfernt“, begründete am Montag die energiepolitische Sprecherin der Ratsfraktion der Grünen, Sophia Kraft, den Vorstoß hin zu einem „ambitionierteren Sofortprogramm“. Ursprünglich war geplant, bis zum Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen in Leipzig auf 4,7 Tonnen pro Einwohner und Jahr zu reduzieren. Dieses Ziel wird voraussichtlich um eine Tonne verfehlt. Zudem strebt Leipzig bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität an, die Stadtverwaltung für sich selbst sogar schon 15 Jahre früher. „Da werden wir noch mehr auf die Tube drücken müssen“, sagte Kraft.

Neue Quartiere ohne Gas- und Ölkessel

So soll nach dem Willen der Grünen bei neuen Wohnquartieren der Einsatz von Gas- und Ölkesseln künftig verboten und stattdessen der Wärmeenergiebedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien sichergestellt werden. Sie schlagen dafür beispielsweise Holzpelletkessel, Geothermie oder Wärmepumpen mit Strom aus erneuerbaren Energien vor. Auch die Nutzung von Abwärme oder der Anschluss ans Fernwärmenetz sei eine Alternative. Die Stromversorgung müsse dezentral zu mindestens 50 Prozent im jeweiligen Wohngebiet erzeugt werden. Das Sofortprogramm der Stadtverwaltung orientiert bislang lediglich auf einen Grünanteil von 25 Prozent bei Wärme und zehn Prozent bei Strom. Für die Grünen viel zu wenig. Kraft: „Das ist ein Witz.“

Einen finanziellen Mehraufwand bei den Investitionen von bis zu zehn Prozent halten die Grünen dafür für vertretbar. Dass dies dann allerdings zu weiter steigenden Mieten führt, nehmen sie in Kauf. Einen „klassischen Zielkonflikt“ erkennt darin der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Jürgen Kasek, auch wenn durch den Einsatz der erneuerbaren Energien perspektivisch die Kosten für Wärme und Strom sinken. Daher, so Kasek, bedürfe es staatlicher Programm zum Ausgleich der investitionsbedingten Mehrkosten und mehr besser bezahlte Jobs auf dem Leipziger Arbeitsmarkt.

60 Solaranlagen auf LWB-Gebäuden

Auf allen neugebauten kommunalen Gebäuden sollen künftig außerdem Bürgersolaranlagen installiert oder Gründächer angelegt werden. Die Zahl der Solaranlagen, die auf Häusern der kommunalen Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) nachgerüstet werden, wollen die Grünen auf 60 verdoppeln. Dabei soll die Hälfte auf so genannte Contracting-Anbieter entfallen, die Photovoltaikanlagen bauen, betreiben und über den Stromverkauf an Wohnungsmieter finanzieren.

Einen weiteren Schwerpunkt zur Verbesserung der gesamtstädtischen Klimabilanz legen die Grünen auf den Radwegeausbau. So fordern sie, kurzfristig 17 Radwege zu markieren, um Lücken im Netz zu schließen und Gefahrenstellen zu beseitigen. Dazu zählten zum Beispiel die bereits geplante Radverkehrsanlagen in der Johannisallee und der Artur-Hoffmann-Straße sowie die Gerberstraße/Eutritzscher Straße und die Käthe-Kollwitz-Straße.

5000 Straßenbäume mehr

Nach den Worten von Kasek bestehe darüber hinaus ein erheblicher Bedarf an Straßenbäumen. „Es werden mehr Bäume gefällt als gepflanzt“, beklagte er. Der Bestand sei auf 58 000 Bäume gesunken, obwohl die Stadt sich verpflichtet habe, jährlich 1000 Bäume zu pflanzen. Ein Großteil der Ersatzpflanzungen sei jedoch nicht realisiert worden, was zu einem Defizit von mittlerweile 5000 Bäumen geführt habe. Diese, so Kasek, müssten in den kommenden Jahren zusätzlich gepflanzt werden.

Von Klaus Staeubert