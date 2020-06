Leipzigs Innenstadt bekommt bis 2023 mehr Bänke zum Verweilen

85 neue Sitzbänke sollen bis 2023 die Aufenthaltsqualität in Leipzigs Innenstadt verbessern. Aufgestellt werden sie aber nur, wenn es die Kassenlage zulässt.

Mehr Bänke – wie hier am Thomaskirchhof – sollen bis 2023 die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt erhöhen. Wo die hinkommen, wurde im Stadtrat in einem Sitzbankkonzept beschlossen. Quelle: Christian Modla