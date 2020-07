Leipzigs Integrationskonzept für Migranten: Das Schlüsselwort heißt Teilhabe

Leipzig

Wer Tabellen mag, sollte auf Seite 72 der Broschüre „Vielfalt leben“ anfangen. Es folgen acht Seiten, auf denen die Stadt Leipzig sämtliche Maßnahmen, Handlungsfelder und Akteure in Spalten gepackt hat, um zu dokumentieren, wie die Integration von Migrantinnen und Migranten umgesetzt werden soll. Es ist umfangreich, das überarbeitete Integrationskonzept, das das zuständige Referat am Mittwoch vorstellte.

Veränderte Umstände erfordern eine Anpassung der Maßnahmen. Das Papier, das Ende 2012 im Stadtrat verabschiedet wurde, bedurfte dringend einer Überarbeitung. Der Anteil von Leipzigern mit Migrationshintergrund stieg seit damals um fünf auf 14,7 Prozent. Das liegt keineswegs nur am Zuzug durch Geflüchtete aus Kriegsländern, sondern auch an den Europäern.

Auch viele Europäer kommen

Laut Statistik verzeichnete Leipzig zwischen 2015 bis 2018 den höchsten Zuwachs durch Menschen aus Syrien (7039), danach folgten Rumänen (2055) und Afghanistan (1603), auf Platz vier Zugezogene aus Polen (1600). Auch aus Italien (473), Frankreich (414), Spanien (411) und Vietnam (401) stammten viele Neu-Leipziger, erst dahinter rangierten Libyer (326) und Iraner (297). Die Zahl der Asylbewerber ist seit 2016 ohnehin rückläufig. Im März 2020 beherbergten Leipziger Unterkünfte 1952 Geflüchtete – das sind 217 weniger als ein Jahr zuvor.

Dem Umstand, dass Leipzig mit derzeit 93 000 die meisten Menschen mit Migrationshintergrund in Sachsen verzeichnet, gilt es laut Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning ( SPD) Rechnung zu tragen. Das überarbeitete Konzept beinhaltet rund 90 Vorhaben, Aktionen und Lösungsansätze in acht Handlungsfeldern von Bildung über Gesundheit, interkulturelle Öffnung, politische Teilhabe und Rassismus-Bekämpfung.

Guter Start für Manuela Andrich

Nach Corona-bedingter Ausbremsung soll nun der Leitfaden umgesetzt werden, der schon im Januar beschlossen worden war. „Ein guter Start für mich in meinem Amt“, freute sich Manuela Andrich. Als Leiterin des Referates für Migration und Integration trat sie Anfang des Jahres die Nachfolge von Ruheständler Stojan Gugutschkow an. Sowohl ihr als auch Hörning ist neben der Teilhabe an Bildung und Arbeitsmarkt auch die politische Integration besonders wichtig. „Neu-Leipziger sollen nach ihrer Einbürgerung an politischen Prozessen beispielsweise als Mitglieder des Stadtrates partizipieren können“, sagte der Bürgermeister.

Hohe Bedeutung kommt dem Migrantenbeirat zu. „Ihn zu stärken, ist ein wichtiges Ziel“, betonte Hörning. Für den Oktober kündigte Referatsmitarbeiterin Judith Jonas-Kamil die zweite Leipziger Migrantenbefragung an, um Bedürfnisse und Sichten aufzunehmen und auszuwerten. Geplant sind zudem die Fortbildung von Sprach- und Integrationsmittlern auf dem Feld geschlechtsspezifischer Angebote und psychosozialer Themen sowie der jährliche Fachtag zur Arbeitsmarktintegration.

Festes Budget für Umsetzung

Zur Umsetzung des Konzepts stellt die Kommune ein Budget von 80 000 Euro für dieses Jahr und 90 000 Euro für 2021 bereit. Dazu er Verwaltungsbürgermeister: „Das sind keine Luftbuchungen, sondern sie entsprechen dem Anspruch Leipzigs als weltoffene Stadt.“

Das Konzept „Vielfalt leben“ steht als Download auf www.leipzig.de

Von Mark Daniel