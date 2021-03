Leipzig

Leipzig ächzt: Die Folgen der Pandemie sind immer deutlicher zu erkennen und der Unmut über die Einschränkungen wird größer – während sich eine dritte Corona-Welle aufbaut. Eine stabile Kinderbetreuung ist nicht in Sicht, die Einzelhändler der Innenstadt kommen trotz Click & Meet auf keinen grünen Zweig, Gastronomen rufen symbolisch die letzte Runde aus, Schauspieler und Musiker dürfen weiter nicht vor Publikum spielen. Immer mehr Existenzen sind bedroht. Die Forderungen nach Lockerungen werden auch in Sachsen lauter, während Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken voller Sorge auf wieder steigende Bettenbelegungen blicken.

Veranstaltung ohne Publikum vor Ort

Wie kommen wir aus der Krise? Wie lässt sich einerseits das Virus in Schach halten und andererseits ein Stück weit zu einer gewissen Normalität zurückkehren? Und vor allem: Was tut, fernab eines schwer nachvollziehbaren Pandemiekurses von Bund und Land, die Stadt Leipzig dafür? Welche Ideen hat der Stadtchef, um seinen Bürgerinnen und Bürgern eine Perspektive aufzuzeigen, um Wirtschaft, Bildung und Kultur wieder auf die Beine zu helfen? Das wollen wir von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wissen. Im LVZ-Talk am Montag, 29. März, stellt er sich ab 19 Uhr den Fragen von Ihnen, den Leserinnen und Lesern, die diese vorab oder während des Talks stellen können. Die Veranstaltung findet pandemiebedingt ohne Publikum statt, wird aber live auf LVZ.de gestreamt; die LVZ berichtet außerdem in ihren folgenden Printausgaben und auf der Webseite ausführlich über die Veranstaltung.

Welche Corona-Frage haben Sie an Leipzigs Oberbürgermeister? Schreiben Sie uns - per E-Mail an newsdesk@lvz.de (Betreff: LVZ-Talk) oder via Twitter unter dem Hashtag #LVZTalk.

