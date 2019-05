In einem Audio-Statement äußerte sich Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) zu seiner Nominierung. LVZ.de dokumentiert dieses hier im Wortlaut:

"Für dieses Amt des Deutschen Städtetags als Präsident nominiert zu werden, ist eine große Ehre für mich persönlich, aber auch für die Stadt Leipzig. Es ist ein Ehrenamt und auf zwei Jahre befristet. Dass uns Leipzigern das zugetraut wird, heißt auch: Wir sind angekommen in der Bundesliga der deutschen Städte. Erstmals soll eine ostdeutsche Stadt die Präsidentschaft des Deutschen Städtetags übernehmen. Leipzig hat sich in den vergangenen zehn Jahren hervorragend entwickelt. Wir sind angekommen in Deutschland insgesamt. Ja, vielleicht sind wir die erste gesamtdeutsche Stadt in diesem Land. Wie alle großen Städte stehen auch wir vor den großen Herausforderungen Verkehr, Wohnen, Demografie. Und an der Spitze des Deutschen Städtetags ist man die Stimme der Städte im Kanzleramt und kann die Interessen der Städte vertreten. Am Ende profitieren alle Städte davon, auch Leipzig."