Leipzig

So euphorisch wie am Donnerstag war Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) schon lange nicht mehr: Der Rettungsschirm, den der Bund jetzt über den deutschen Kommunen aufspannt hat, sei „ein großer Wurf“, erklärte der Rathauschef. Die einzelnen Bestandteile seien „klug abgewogen“ worden. „Uns Kommunen wird wieder eine Perspektive für die nächsten zwei Jahre eröffnet“, sagte er. Und in zwei Jahren seien die Auswirkungen der Corona-Krise sicher Geschichte. „Wir können wieder durchstarten“, so der OBM.

„Ausfälle werden 2021 noch höher“

Leipzig und andere Kommunen profitieren insbesondere von der Zusage des Bundes, die im Jahr 2020 auftretenden krisenbedingten Ausfälle der Gewerbesteuer zur Hälfte auszugleichen. Die andere Hälfte sollen die Länder den Kommunen abnehmen – der Freistaat Sachsen hat dies bereits zugesagt.

Anzeige

Leipzig rechnet in diesem Jahr mit Einnahmeausfällen von insgesamt 150 Millionen Euro, der größte Teil davon bei der Gewerbesteuer. In dieser Summe enthalten sind aber auch Verluste bei der Einkommenssteuer, Defizitausgleiche für Kultureinrichtungen, Solo-Selbstständige und städtische Beteiligungen sowie zusätzliche Sozialausgaben. „2021 werden diese Ausfälle sicher noch etwas höher sein“, schätzt Jung.

Weitere LVZ+ Artikel

Bundeshilfe für sozial Schwache nicht befristet

Ähnlich wichtig ist für Leipzig die Ankündigung des Bundes, künftig bis zu 75 Prozent der „Kosten der Unterkunft“ zu übernehmen, die Hilfebezieher erhalten. „Diese Ankündigung ist zeitlich nicht befristet“, betonte Jung. Kommunen mit einem hohen Anteil von Hilfebeziehern würden davon besonders profitieren. In Leipzig würden sich diese Ausgaben jährlich auf 25 bis 30 Millionen Euro summieren. Bislang hatte der Bund rund die Hälfte davon geschultert.

Eine Entspannung zeichnet sich auch bei der Finanzierung der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) ab. Denn der Bund will seine Regionalisierungsmittel für den öffentlichen Nahverkehr deutschlandweit um 2,5 Milliarden Euro aufstocken. „Davon könnte Leipzig etwa ein Prozent erhalten“, rechnete der OBM vor. „Das wären 25 Millionen Euro und entspräche dem jetzt berechneten Defizit der LVB für 2020 von 18 bis 25 Millionen Euro.“

Was geschieht mit Leipzigs Autobauern?

Diese überschlägige Finanzrechnung enthält allerdings auch noch Unbekannte. So weiß zum Beispiel derzeit niemand, ob der Bund wegen seiner Corona-Hilfen jetzt Fördermittel streicht, zum Beispiel für Straßenbauarbeiten. Das könnte Leipzig schwer treffen. Auch Jung will das nicht völlig ausschließen. „Das ist eine spannende Frage“, sagt er am Donnerstag auf LVZ-Nachfrage.

Ähnlich ist es mit den im Konjunkturpaket enthaltenen Hilfen für Autobauer. Da es keine Absatzhilfen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren gibt, könnten die Leipziger Autowerke von BMW und Porsche jetzt leiden. Dadurch könnten Jobs auf Dauer verloren gehen und Leipzigs Steuereinnahmen in den nächsten Jahren deutlich sinken.

Von Andreas Tappert