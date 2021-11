Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sieht in einem raschen harten Lockdown die einzige Chance, die vierte Corona-Welle zu brechen. Im LVZ-Interview kündigt er ein neues Impfzentrum in der Arena an und erklärt, warum das Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung nicht mehr leisten kann.