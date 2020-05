„Rudi“ soll Autofahrer in Leipzig zur Kasse bitten

Leipzig

Die Stadtverwaltung will ihr Parkraumbewirtschaftungssystem deutlich ausbauen. Ein Beschlussvorschlag für den Stadtrat sieht vor, dass die stadteigenen Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) dafür ein digitales Parkraummanagement mit der internen Bezeichnung „Rudi“ entwickeln. „Rudi“ steht für „Ruhenden Verkehr digitalisieren“. Das neue System soll „öffentliche Parkplätze am Straßenrand, Stellplätze außerhalb des Straßenraums sowie perspektivisch auch Park+Ride- sowie Bike+Ride-Angebote“ elektronisch erfassen und bewirtschaften. „Rudi“ soll bis 2024 vollständig nutzbar sein.

Bund schießt 8,7 Millionen zu

In dem Beschlussentwurf heißt es, dass die LVB auch eine Bezahlmöglichkeit über eine App bereitstellen sollen. Denn das neue Parkraummanagement soll öffentliche Parkflächen mit einem hohen bis sehr hohen Parkdruck managen und deshalb Autofahrern auf der Grundlage von Echtzeitdaten internetbasierte Auskünfte zur Belegung dieser Flächen geben. Außerdem soll es eine Navigationsfunktion geben; eine digitale Ausgabe von Parkscheinen (Ticketing) soll ebenfalls möglich sein.

Der Plan sieht vor, dass die LVB für die Entwicklung dieses Projekts ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur nutzen, das eine Eigenmittelbeteiligung von 50 Prozent vorsieht. Wie zu lesen ist, sollen 8,7 Millionen Euro Fördermittel abgerufen werden, die mit ähnlich hohen Leistungen der LVB gegenfinanziert werden.

Rathaus will Lebensqualität verbessern

Die Stadtverwaltung betont, dass sie mit diesem neuen Vorstoß die Lebensqualität in Wohngebieten mit hohem Parkdruck steigern will. Autofahrern würden mit der vorgesehenen Navigationsfunktion auch „mehrere Wegeoptionen unter Berücksichtigung alternativer Verkehrsmittel zum Pkw angeboten“, heißt es in dem Beschlussentwurf. So würden Pkw-Nutzern Kombinationsmöglichkeiten von Verkehrsmitteln angeboten – zum Beispiel Park+Ride, Bike+Ride sowie generell der Umstieg auf den Umweltverbund. Dies ermögliche neben der Reduktion des Parksuchverkehrs zusätzliche Verbesserungen der Luftqualität durch eine abschnittsweise Vermeidung von Pkw-Fahrten, heißt es.

Die Pläne sehen vor, dass die LVB noch in diesem Jahr ein „ Pilotquartier“ auswählen, um dort „technologische Möglichkeiten zur Reduzierung von Parksuchverkehr zu testen und die entsprechende Akzeptanzkommunikation“ aufzubauen. Als Pilotquartier wurde ein Bereich in Stötteritz ausgewählt, der in etwa ein Gebiet umfasst, das von den folgenden Straßen umschlossen wird: Holzhäuser Straße, Schönbach-, Papiermühl-, Oberdorf-, Zuckelhäuser, Kolmstraße, Kommandant-Prendel-Allee und Naunhofer Straße. Auch die P+R-Plätze am Völkerschlachtdenkmal sollen eingebunden werden.

Fahrbahnsensoren oder Kameras?

In diesem Pilotquartier soll eine Technologie installiert werden, die den Belegungsgrad der öffentlichen Parkplätze misst und gegebenenfalls mit EDV-gestützten Analysen und Abschätzungen über den Belegungsgrad kombiniert. Es sei noch nicht entschieden, ob man dabei auf Fahrbahnsensoren oder auf Kameras setzt, heißt es bei den LVB. Nicht vorgesehen seien Videoaufzeichnungen, Kennzeichenerfassung oder die Erhebung anderer personenbezogener Daten. Ziel ist ebenfalls, Informationen zum Ausmaß und zur Gestalt des Parksuchverkehrs zu generieren. Dafür sollen unter anderem regelmäßig Straßenbefahrungen stattfinden.

Vorgesehen ist ebenfalls, im Sommer 2021 ein Konzept zu erarbeiten, das die Weiterführung des Projekts regelt. Dann sollen weitere Stadtquartiere in das neue System integriert werden.

Ratsmehrheit gilt als sicher

Im Stadtrat zeichnet sich eine Mehrheit für „Rudi“ ab. „Wir werden sicherlich zustimmen, aber das Ganze dann kritisch begleiten“, erklärte am Dienstag Stadtrat Michael Weickert ( CDU). „Mit den gesammelten Daten muss sensibel umgegangen werden, und wir müssen darauf achten, dass die LVB nicht überfordert werden.“

Die Linksfraktion will zustimmen. „Wir sehen das Projekt sehr positiv“, sagte am Dienstag Stadträtin Franziska Riekewald (Linke). „Der knappe Parkraum wird besser bewirtschaftet und Autofahrer müssen nicht mehr so viele Runden im Viertel drehen, um einen Stellplatz zu finden.“

Kritisch wird das Vorhaben in der AfD-Fraktion gesehen. Sie fordert, dass die LVB ihre begrenzten Ressourcen auf ihr Kerngeschäft konzentriert, also auf die Steigerung der Attraktivität des Leipziger Nahverkehrs. Sie wirft der Stadtverwaltung auch „ein Abkassieren von Autofahrern“ vor.

Riekewald hält dem entgegen, dass der finanzielle Aspekt bei „Rudi“ nicht vordergründig sei, aber dennoch beabsichtigt. „Wir wollen nicht, dass man sein privates Eigentum kostenlos im öffentlichen Raum abstellt“, so die Linke. „Ich stelle ja auch nicht meine Couch auf einen öffentlichen Platz.“

Das Thema kommt am Donnerstag in den Stadtrat. Findet sich dort eine Mehrheit für den Beschlussentwurf, soll die Umsetzung einer ersten Etappe starten.

Von Andreas Tappert