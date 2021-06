Luftfilter für Leipziger Klassenzimmer? Das sagen die Ratsfraktionen

Leipzig

Mit Blick auf eine denkbare vierte Coronavirus-Welle im Herbst werden bereits jetzt Konzepte diskutiert, mit denen erneute Schulschließungen vermieden werden können. Manche Städte haben schon flächendeckend Luftfilter in Bildungseinrichtungen verbaut – allerdings müssten bei entsprechenden Inzidenzen nach aktuellem Recht auch Klassen mit Filtern geschlossen werden. Leipzigs Schuldezernat hält auch deshalb nicht viel von solchen Anlagen – und verweist auf Untersuchungen des Umweltbundesamts, nach denen regelmäßiges Stoßlüften zielführender sei. Am Mittwoch, 23. Juni, berät der Stadtrat zum Thema. Die LVZ hat sich bei den Fraktionen umgehört, wie sie zu dem Thema stehen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Antwort hat uns ein bisschen geärgert“

Den Antrag zur umfassenden Prüfung einer solchen Investition hatte die AfD eingereicht. Die bleibt dabei, dass Luftfilter sinnvoll wären – und zwar unabhängig von der Corona-Pandemie. „Es gibt ja noch andere Krankheitserreger, die sich über die Luft verbreiten“, sagt Fraktionschef Tobias Keller. Zudem könnten solche Geräte auch im Sommer für ein angenehmeres Raumklima sorgen.

Auch die Linken hatten sich in einer früheren Anfrage für eine Investition in Filtergeräte ausgesprochen – und sind mit den Aussagen der Verwaltung zum Thema entsprechend unzufrieden. „Die Antwort hat uns ein bisschen geärgert“, sagt Fraktionsvize Franziska Riekewald, „wir werden den Verwaltungsstandpunkt ablehnen.“ Klar sei aber auch, dass die Stadt die Ausrüstung aller Schulen nicht stemmen könne. „Eigentlich wäre es eine Bundesaufgabe, das Geld zur Verfügung zu stellen“, findet Riekewald.

„Ab Herbst müssen die Kinder geschützt werden“

Bündnis 90/Die Grünen und CDU folgen der Argumentation des Rathauses. Grünen-Fraktionschefin Katharina Krefft stellt klar: „Ab Herbst müssen die Kinder geschützt werden, weil sie dann wahrscheinlich die einzigen Ungeschützten sind und im Mittelpunkt der Pandemie stehen könnten.“ Für einen solchen Schutz brauche es aber einen umfassenden Plan – und nicht bloß ein paar technische Geräte. „Was haben wir von Luftfilteranlagen, wenn die Kinder bei einem Corona-Fall trotzdem in Quarantäne müssen?“, fragt Krefft. „Die flächendeckende Einführung von Luftfiltersystemen ist aus unserer Sicht nicht wirtschaftlich“, erklärt CDU-Vize-Fraktionschef Michael Weickert. „Bei Komplexsanierungen und Neubauten kann dies untersucht werden, allerdings sollte die Sinnhaftigkeit solcher Investitionen nachhaltig geprüft werden.“

Die Freibeuter halten den Verwaltungsstandpunkt ebenfalls für schlüssig. Die Anschaffung von Geräten in Einzelfällen hält Fraktionschef Sven Morlok (FDP) für sinnvoll – zum Beispiel in Räumen, die nicht gelüftet werden können. Eine flächendeckende Raumfilterung wäre vielleicht im letzten Winter hilfreich gewesen – jetzt ist sie es nicht mehr, meint Morlok. Das Geld solle man lieber in die Digitalisierung der Schulen stecken – etwa in die Ausstattung mit Endgeräten. Der Liberale schätzt, dass sich die Infektionslage nach dem Sommer entspannter darstellt, wenn ältere Schülerinnen und Schüler vielleicht schon teilweise geimpft sind. Und jetzt in eine Technik zu investieren, die vielleicht in ein paar Jahren gebraucht werde, sei auch nicht zweckmäßig.

„Es sind noch zu viele Fragen offen“

Die SPD hat das Thema in den vergangenen Tagen kontrovers diskutiert, sagt Fraktionsvize Ute Köhler-Siegel – bislang ohne abschließendes Ergebnis. „Es sind noch zu viele Fragen offen“, sagt die Grundschullehrerin. Dass sich nun Fördermöglichkeiten durch den Bund abzeichnen, vor allem für Grundschulen, findet Köhler-Siegel richtig. Schließlich gehe es hier um eine Gruppe, die bis dahin wohl noch immer ungeimpft sein wird. Nach den aktuellen Regelungen hätte eine solche große Investition aber nicht etwa zur Folge, dass eine Schule bei steigenden Inzidenzen weiter öffnen kann oder die Quarantäne-Bestimmungen weicher werden. Dieser rechtliche Rahmen müsse geschaffen werden, fordert Köhler-Siegel, die mit ihrer Fraktion kurz vor der Ratssitzung am 23. Juni entscheiden will, wie sich die SPD positioniert.

Von Björn Meine