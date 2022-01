Leipzig

Wollte ein mächtiges Immobilienunternehmen eine kleine Unizeitung einschüchtern, um unliebsame Berichterstattung zu verhindern? Juristisch wird diese Frage ungeklärt bleiben: Der Wohnentwickler United Capital zog seine Klage gegen einen Bericht der Hochschulzeitung Luhze zurück - kurz bevor der Fall am Freitag vor dem Landgericht Leipzig verhandelt werden sollte. Es gehe längst nicht mehr um die Sache an sich, begründete das Unternehmen. Man sei froh, dass der Streit vorbei sei - und werde weiter kritisch über Wohnen in Leipzig berichten, sagten die Macherinnen der Zeitung.

Von vorn: Die Leipziger Hochschulzeitung Luhze hatte in ihrer Dezember-Ausgabe einen Bericht über die Geschäftspraktiken von United Capital veröffentlicht. Darin kam die Firma selbst zu Wort - und kritische Mieterinnen, die dem Unternehmen vorwarfen, Wohnungen unlauter zu entmieten, zu sanieren und vornehmlich an Studentinnen und Studenten teurer neu zu vermieten. All das beschäftigt inzwischen auch die Stadt.

Luhze soll falsch und mit zu wenig Distanz berichtet haben

United Capital stellte einen Antrag auf einstweilige Verfügung am Landgericht Leipzig. Der Hochschulzeitung solle untersagt werden, fünf Passagen des Textes weiterzuverbreiten. Denn, so der Vorwurf: Sei seien nicht nur falsch, bei vieren davon distanziere sich die Zeitung auch zu wenig davon - und mache sie sich so zu eigen. Hätte ein Gericht das genauso gesehen, müsste Luhze für die Aussagen haften. United Capital hatte für das Verfahren einen Streitwert von bis zu 50.000 Euro veranschlagt.

Dazu muss man wissen: Luhze wird von einem Verein herausgegeben und dass achtmal im Jahr eine Zeitung mit zuletzt einer Auflage von 10.000 Stück erscheinen kann, funktioniert dem Verein nach hauptsächlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge. „Wir hangeln uns von Ausgabe zu Ausgabe“, sagt Luise Mosig, Vorsitzende des Vereins.

Luhze-Anhänger demonstrieren vor dem Landgericht Leipzig am Freitag mit einer Ausgabe der Hochschulzeitung. Quelle: André Kempner

Jonas Kahl ist der Rechtsanwalt von Luhze in der Sache und er war schon vor dem Rückzug von United Capital optimistisch. „Bei den angegriffenen Passagen handelt es sich hauptsächlich um Zitate, die im Konjunktiv formuliert sind“ sagte er. Es sei ein kritischer Artikel. „Aber dass der Text für United Capital nicht schön ist, liegt nicht daran, dass die Autorin sich Dinge zu eigen gemacht hat - sondern an den von Mietern berichteten Hintergründen“, sagte Kahl.

Luhze sah Pressefreiheit bedroht

Für die Luhze ging es in dem Fall nicht nur nach eigener Aussage um die Existenz - sondern auch um eine Bedrohung der Pressefreiheit. „United Capital wirft uns unwahre Tatsachenbehauptung vor - hat aber nie die Gelegenheit ergriffen, um die angeblichen Unwahrheiten zu widerlegen“, sagte Luhze-Vereinschefin Luise Mosig. Schon allein das sei ein klares Zeichen dafür, dass es nur um Einschüchterung gehe.

Am vergangenen Wochenende ging Luhze mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit. Die Resonanz und Unterstützung war groß, der von United Capital so ungeliebte Beitrag verbreitete sich viel weiter, als es ohne die Klage der Fall gewesen wäre. Die sächsische Abteilung des Deutschen Journalistenverbandes sprang der Luhze bei: Es spreche viel dafür, dass es United Capital vor allem um Einschüchterung gehe. „Die Berichterstattung der Luhze in diesem Fall ist kritischer Journalismus.“ Als es am Freitag zum Prozess kommen sollte, versammelten sich einige Dutzend Leute zu einer Solidaritätskundgebung für die Zeitung vor dem Landgericht.

United Capital klagt zwar nicht mehr - sieht sich in der Sache aber weiter im Recht. „Wir meinen, Teile des Artikels sind schlicht falsch dargestellt“, hieß es dazu in einer Mitteilung des Unternehmens. Man nehme aber zur Kenntnis, dass der Eindruck entstanden sei, man wolle die Pressefreiheit angreifen. „Dies war und ist nicht unser Ansinnen.“ Man werde in den nächsten Tagen „ohne den Ballast einer juristischen Auseinandersetzung“ auf Luhze zugehen. Wie die Redaktion damit umgehe, so sagten das am Freitag die Luhze-Macherinnen, müsse sie erst noch besprechen.

Von Denise Peikert