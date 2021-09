Leipzig

Schön ist der Stasi-Neubau aus den 1980-er Jahren wahrhaftig nicht. Das ist natürlich noch kein Maßstab, ob er abgerissen werden soll oder nicht. Der Knackpunkt wird sein, wie der Denkmalschutz das Gebäude bewertet. Abschreckend wirkt es aber schon. Es blockiert die Zugänge zur City, die auch über die Klingertreppe auf dem Matthäikirchhof führen und die Große Fleischergasse beleben könnten. Jenes Areal, das im Stadtleben heute kaum eine Rolle spielt, will die Stadtverwaltung weiterentwickeln. Das wiederum muss ein großer Wurf werden. Dabei ist zwar kaum vorstellbar, dass dort für alle Ideen vom „Zukunftszentrum“ über das „Forum für Freiheit und Bürgerrechte“ bis hin zum Wohnen oder einem Haus der Jugend genügend Platz ist. Schließlich sollte auch die Chance nicht vertan werden, mehr Grün in die City zu bringen. Dies zu diskutieren, wird Thema weiterer Stadtwerkstätten und eines Architekturwettbewerbes sein. Da wird sich zeigen, was von den jetzt geäußerten Ideen der Bürger übrig bleibt.

Lesen Sie auch Was wird aus dem ehemaligen Stasi-Neubau?

Stasi-Bau kann eigentlich weg

Fakt ist aber, bleibt der Stasi-Neubau in Gänze erhalten, schränkt dieser die Flexibilität der Neuplanung beträchtlich ein. Natürlich: So schnell sollte man die Abrissbirne nicht einsetzen. So wurde beispielsweise die Berliner Mauer fast komplett abgerissen. Mittlerweile ärgern sich viele, dass nicht mal ein kleiner Teil davon als ein authentisches Stück deutscher Geschichte stehengeblieben ist. Eins ist aber auch klar: Kunst ist das Haus nicht, also kann es eigentlich weg.

Von Mathias Orbeck