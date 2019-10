Mehr Beziehungsgewalt und Stalking – Leipziger Hilfsprojekte am Limit

Leipzig

Überfüllte Frauenhäuser, Berater am Limit und mehr als 1500 Gewalttaten: Die Stadt Leipzig braucht mehr Kapazitäten, um der wachsenden Zahl von Opfern von häuslicher Gewalt und Stalking helfen zu können. Bei der 40. Sicherheitskonferenz des Kommunalen Präventionsrates (KPR) zum Thema „ Beziehungsgewalt“ am Montag im Neuen Rathaus wurde ein umfangreicher Forderungskatalog vorgestellt.

Häusliche Gewalt ist fast täglich Thema bei der Leipziger Polizei

Allein im Jahr 2018 wurden der Polizei 1568 Fälle häuslicher Gewalt gemeldet, im Jahr zuvor waren es sogar 1730. „ Leipzigs Polizeibeamte werden beinahe täglich mit Sachverhalten der häuslichen Gewalt konfrontiert“, erklärte Polizeipräsident Torsten Schultze. „Da es sich um keinen eigenen Straftatbestand handelt, ist es wichtig, dass die Beamten das erkennen und im Sinne des Opfers tätig werden.“

Hunderte Kinder betroffen

Doch Fallzahlen allein beschreiben das Problem nach Ansicht der Experten nur unzureichend. So haben in diesem Jahr bereits 527 Personen Hilfe bei der Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS) gesucht. „Wir gehen davon aus, dass es bis Jahresende mehr als 700 Hilfesuchende sein werden“, prognostizierte KIS-Chefin Gabi Eßbach. Denn vor allem in der emotional aufgeladenen Weihnachtszeit nehme häusliche Gewalt zu, etwa das Stalking nach Trennungen. Im Vorjahr waren es insgesamt 684 Betroffene, darunter 33 Männer und 651 Frauen, von denen 300 Migrantinnen waren. Besonders schlimm: Auch hunderte Kinder leiden jedes Jahr unter den gewaltsamen Auseinandersetzungen ihrer Eltern. Der Statistik zufolge waren im vorigen Jahr 731 Mädchen und Jungen betroffen, davon 246 sogar ganz unmittelbar, weil sie bei Streitereien einschreiten wollten und selbst geschlagen wurden.

„Angesichts der gestiegenen Einwohnerzahl, der Aufhellung des Dunkelfelds sowie der zunehmenden Internationalität sehen sich die Akteure im Gewaltschutz mit neuen Herausforderungen konfrontiert“, kommentierte Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal ( Die Linke) die aktuelle Lage. Nach dem Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes vor 17 Jahren wurde das Netzwerk der KIS geschaffen, das Opfer von Beziehungsgewalt dabei unterstützt, dem Kreislauf der Gewalt ein Ende zu setzen. „Damit es auch künftig effektiv arbeiten kann, müssen personelle und räumliche Kapazitäten weiter ausgebaut werden“, so Rosenthal.

Platznot in Frauenhäusern

Beispielsweise wurden im Autonomen Frauenhaus zuletzt aus Platznot deutlich mehr Frauen und Kinder abgewiesen, als angenommen wurden. 2018 kamen hier nach KIS-Angaben 60 Frauen und 56 Kinder unter, 111 Frauen und 150 Kinder mussten hingegen wieder weggeschickt werden. An den anderen Einrichtungen sieht es kaum besser aus. Ganz oben auf dem Forderungskatalog des Netzwerks gegen häusliche Gewalt und Stalking steht daher die Eröffnung eines weiteren Frauenhauses in Leipzig. Zudem gebe es Bedarf an weiteren Beratern in den Schutzeinrichtungen. Rosenthal kündigte an, dass innerhalb der Verwaltung intensiv erörtert werde, welche Möglichkeiten es dafür gibt.

Von Frank Döring