Mehr Fahrradstraßen und Pop-up-Wege: Leipzig soll in die Pedale treten

Leipzig

Nicht wenige Großstädte setzen gerade in Corona-Zeiten auf sogenannte Pop-up-Radwege. Die entstehen im Eiltempo – für eine begrenzte Zeit. Als Vorreiter für diese „Verkehrsversuche“ gilt Berlin. Die Hauptstadt hat darauf reagiert, dass sich viel mehr Menschen lieber aufs Rad setzen, als überfüllte öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Leipzig ist da eher zögerlich. Radfahrerinnen und Radfahrer wollen das nicht länger hinnehmen. Verbände und Initiativen, darunter der Umweltbund Ökolöwe, der ADFC und Students for Future, markieren am Mittwoch, 10. März, an zehn Stellen Pop-up-Radwege – für einen Tag. Etwa am Nachmittag in der Harkortstraße zwischen Floßplatz und Innenstadtring.

Ökolöwe: Tempo reicht nicht für Verkehrswende

„Das Verkehrsamt markiert derzeit höchstens sieben Radwege pro Jahr mit weißer Farbe“, sagt Tino Supplies, der verkehrspolitische Sprecher der Ökolöwen. Meist seien da teure, grundhafte Straßenumbaumaßnahmen notwendig. „Wenn die Stadtverwaltung in diesem Tempo weitermacht, wird das nichts mit der Verkehrswende.“ Deshalb hat der Ökolöwe eine Petition gestartet, den Ausbau um Pop-up-Radwege zu ergänzen. Zehn pro Jahr hält der Umweltbund für notwendig. „In der Pandemie kommt der Radverkehr gerade in Schwung. Wenn wir jetzt die Infrastruktur schnell nachschieben, besteht die Chance, einen dauerhaften Effekt zu erzielen“, betont Supplies. „So lassen sich Wege testen, die langfristig sowieso ausgebaut werden sollen, und Erfahrungen sammeln.“

Mit dem Ausbau von Fahrradstraßen, bei denen die Zweiräder Vorrang vor Autos haben, geht es ebenso nicht wie gewünscht voran. So steht im Stadtrat derzeit das „Aktionsprogramm Rad“ zur Debatte, das Ende März gemeinsam mit dem Etat 2021/22 beschlossen werden soll. Wie berichtet, will Leipzig kurzfristig 8,7 Millionen Euro investieren, um den Radverkehr sicherer zu machen. Dass dabei auch Fahrradstraßen eingerichtet werden, wird zwar gesagt – bleibt aber ziemlich unkonkret.

SPD: Umsetzung ein Trauerspiel

„Die Umsetzung von Fahrradstraßen oder Fahrradzonen ist in Leipzig ein Trauerspiel“, kritisiert Christopher Zenker, der Fraktionschef der SPD. Die Prüfung von 26 potenziellen Radtrassen wurde bereits 2012 mit dem Radverkehrsentwicklungsprogramm beschlossen. Nun hat die Kommune im Vorjahr zwar 13 Fahrradstraßen mit Piktogrammen markiert, wie es weitergeht, ist jedoch unklar. Auf eine SPD-Anfrage im Stadtrat wurde auf ein Papier aus dem März 2020 verwiesen. Darin steht zumindest, dass 17 Abschnitte sich grundsätzlich zur Anlage von Fahrradstraßen eignen würden – vier davon aufgrund des Asphaltes sogar sehr gut. Andere hingegen erst nach Sanierung der Oberfläche. „Es ist enttäuschend, dass es da nur sehr schleppend vorangeht“, sagt Zenker. „Wir kämpfen um zusätzliche Mittel im Haushalt.“ Die SPD drängt darauf, dass die Verwaltungsspitze kurzfristig einen Umsetzungsvorschlag samt Zeithorizont vorlegt. Das hatte der Rat eigentlich schon bis zum zweiten Quartal 2020 angemahnt.

Linke, Grüne und Freibeuter wollen was drauflegen

Einen kleinen Erfolg kann die SPD für die Radler übrigens verbuchen: So wurde als Pilotprojekt ein Abschnitt vor der Post in der Richard-Lehmann-Straße abgepollert. Dadurch können Autofahrer den Radweg nicht mehr zuparken. Bewährt sich die Testphase, könnte das auch ein Modell für den Bereich vor der Sparkasse in der Dresdner Straße sein.

Linke, Grüne und Freibeuter wollen beim „Aktionsprogramm Rad“ zudem Geld drauflegen, um ein kleines Deckenprogramm für Fahrradstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche zu initiieren sowie mehr Wege im Grünen auszuweisen. Konkret geht es da beispielsweise um einen Ausbau des Radweges Neue Linie.

Von Mathias Orbeck