Michael Kretschmer wirbt im OBM-Wahlkampf für „Anstand und Haltung“

Der politische Aschermittwoch der Leipziger Union stand am Mittwoch ganz im Zeichen der Oberbürgermeisterwahl. Angesichts des erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) und CDU-Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow fuhr die Partei große (Wort-)Geschütze auf.

200 Gäste im Ring-Café

Die Festrede vor den 200 Besuchern aus Politik, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft im Ring-Café hielt in diesem Jahr Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Und der nutzte die Gelegenheit, mit dem politischen Gegner abzurechnen und die Unionsanhängerschaft für den Urnengang am Sonntag noch einmal zu mobilisieren.

Er forderte, dass sich politische Gegner auch in Wahlkampfzeiten nicht als Feinde betrachten. Kretschmer spielte auf permanente Attacken gegen Gemkow an. Für die hatte Jung nach seiner Niederlage im ersten Wahlgang den Weg geebnet, als er sagte, es gehe jetzt um eine Entscheidung zwischen ihm und „rechts gescheitelt, rechts gekämmt“. Er verwahre sich dagegen, so Kretschmer, „dass Sebastian Gemkow in eine rechtsextreme Ecke gerückt wird“. Dass Gemkow solche Attacken nicht mit gleicher Münze zurückzahle, spreche für ihn. Kretschmer: „Wir reagieren mit Anstand und Haltung.“

„Herz vieler Sachsen schlägt für Friedrich Merz “

Auch zur Debatte um den künftigen Parteivorsitz in der Bundes-CDU nahm er Stellung – wenn auch indirekt. Er wolle nicht öffentlich sagen, welchen der drei Kandidaten er favorisiere. Zugleich hob er hervor: „Ich weiß – und finde das auch sehr in Ordnung – dass das Herz vieler Sachsen und der übergroßen Mehrheit der sächsischen Union für Friedrich Merz schlägt...“ Seine letzten Worte gingen im donnernden Applaus unter.

