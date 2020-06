Leipzig

Um Luxussanierungen zu erschweren, möchte die Stadt Leipzig in sechs Gebieten mit 48 000 Haushalten „soziale Erhaltungssatzungen“ einführen. Umgangssprachlich wird dieses Instrument meist Milieuschutz genannt. Es geht aber nicht um Milieus, sondern darum, hohe Mietsteigerungen nach Sanierungen zu verhindern, versichert Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) immer wieder. „So soll in Leipzig preisgünstiger Wohnraum erhalten bleiben.“

Von der Tagesordnung gestrichen

Die Entscheidung, ob in Leipzig solche Satzungen eingeführt werden, sollte eigentlich am 10. Juni im Stadtrat fallen. Doch wie Rathaus-Sprecher Matthias Hasberg am Mittag gegenüber der LVZ bestätigte, sind die entsprechenden Vorlagen kurzfristig wieder von der Tagesordnung gestrichen worden.

Anzeige

Für diese sechs Gebiete sollen in Leipzig soziale Erhaltungssatzungen eingeführt werden. Quelle: Leipziger Volkszeitung, Leipzig

Weitere LVZ+ Artikel

Einerseits sei die Tagesordnung für die Veranstaltung ab 14 Uhr in der Kon­greßhalle am Zoo schon sehr voll gewesen, erläuterte Hasberg. Andererseits hätten die jüngsten Änderungsanträge der Linken und Freibeuter-Fraktion „ Klärungsbedarf“ hervorgerufen. Die Verwaltung wolle diese Dinge noch mal in Ruhe prüfen, durchdenken und mit den Fraktionen besprechen. „Es ist ein sehr wichtiges Thema, bei dem wir auch mit Klagen zu rechnen haben. Da muss alles Hand und Fuß haben“, erklärte der Stadtsprecher.

Wie berichtet, geht es bei den Änderungsanträgen vor allem um die Frage, wer über die jeweiligen Genehmigungskriterien in den sechs Gebieten entscheiden darf. Diese Kriterien legen im Detail fest, welche Sanierungsarbeiten an den dortigen Altbauten in Zukunft noch erlaubt werden und welche nicht.

Entscheidet der OBM oder der Stadtrat?

Das Rathaus war bisher der Meinung, diese Festlegung falle in den Bereich des Verwaltungshandelns – die Entscheidung würde damit beim Oberbürgermeister liegen. Mehrere Fraktionen fordern aber inzwischen, dass der Stadtrat über die Kriterien entscheidet – auch über künftige Änderungen der Kriterien.

Wie wichtig dieser Punkt ist, zeigt sich schon daran, dass vom Rathaus bisher keine offizielle Kriterienliste veröffentlicht wurde. Bei einer Telefonkonferenz unter Corona-Bedingungen Anfang Mai stellte das Baudezernat lediglich „Auszüge“ aus der Liste vor. Keine Genehmigungen soll es demnach beispielsweise für Energiesparmaßnahmen geben, die über das Mindestmaß der Vorschriften hinausgehen; für Grundrissänderungen wie das Auflösen separater Küchen, Veränderungen der Wohnungsgröße oder Zimmerzahl; für Zweitbäder oder Gäste-WC bei weniger als vier Zimmern; für Zweitbalkone; Kamin; Sauna; hochwertige Bad- und Küchenausstattungen; Panoramafenster; Videosprechanlagen. Außerdem für die Schaffung von Auto-Stellplätzen im Hof, wenn diese zwangsweise mit einer Wohnung angemietet werden müssen.

Doppelwaschbecken nur im Einzelfall

Nur im Einzelfall genehmigt werden unter anderem der Einbau von Fahrstühlen; Schallschutzfenster; geförderte Energiesparmaßnahmen oder Wärmedämmungen, die über das Mindestmaß der Vorschriften hinausgehen; Fußbodenheizungen; Doppelwaschbecken; separate Dusche und Wanne im Bad; Anbau von Wintergärten und Balkonverglasungen; Vergrößerung von Balkonen sowie Wohnungszusammenlegungen mit Souterrainbereichen.

Die sechs Gebiete heißen Lindenau, Altlindenau, Eisenbahnstraße, Lene-Voigt-Park, Connewitz und Eutritzsch. Diese Namen decken sich aber nicht mit den jeweiligen Ortsteilen. Die Abgrenzung erfolgte nach städtebaulichen Kriterien. Insgesamt würden zwölf Prozent des Leipziger Wohnungsbestands unter den Schutz der Satzungen gestellt.

Hohe Kosten durch Handtuchhalter

Hauseigentümer wären in den sechs Gebieten künftig verpflichtet, alle Bauvorhaben, Abrisse oder Nutzungsänderungen vorab durch die Stadt prüfen und genehmigen zu lassen. Das gilt auch für Eingriffe, für die man sonst eigentlich keine Baugenehmigung braucht. Zum Beispiel der Einbau einer Videosprechanlage schlage sich mit 26 Cent pro Quadratmeter und Monat im Mietspiegel nieder, ein beheizbarer Handtuchhalter mit 34 Cent, erläuterte Dubrau. Beides zusammen koste eine Familie bei 100 Quadratmetern 60 Euro im Monat.

Auf Antrag der Linken hatte der Stadtrat im letzten Sommer (vorläufige) Aufstellungsbeschlüsse für die Milieuschutzgebiete gefasst. Diese gelten seit 17. August 2019 – aber nur für ein Jahr. Seitdem habe die Stadt schon 130 Baugesuche geprüft und davon zehn abgelehnt, so das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung. In vielen Fällen hätten die Hausbesitzer ihre Sanierungspläne nach umfangreicher Beratung so weit angepasst, dass sie doch genehmigungsfähig wurden. Laut Rathaus-Sprecher Hasberg soll der Stadtrat schon nächste Woche über die Satzungen entscheiden können.

Von Jens Rometsch