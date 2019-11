Mit 97,8 Prozent nominiert: Leipziger CDU schickt Sebastian Gemkow ins Rennen

Leipzig

Sein Herz schlägt für Leipzig: Daran lässt Sebastian Gemkow (41) keinen Zweifel. Kurze Filmsequenzen erinnern daran, wie er hier aufgewachsen ist. Wie er auf dem Ring den Ruf der Freiheit hörte. Mit Schildern, Gemkow-Shirts und Standing Ovations wird er von einigen Christdemokraten im Kunstkraftwerk in der Saalfelder Straße regelrecht gefeiert. Dort hat ein CDU-Kreisparteitag am Montagabend mit 132 von 135 Stimmen (97,8 Prozent) entschieden: Sachsens Justizminister wird für die CDU am 2. Februar 2020 als Oberbürgermeister-Kandidat antreten. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Vor dem klaren Votum unterstützte Ministerpräsident Michael Kretschmer mit einer Videobotschaft die Kandidatur.

Bauen, bauen, bauen ist die Devise

„Ich bin mir sicher, wir leben im besten Leipzig, das es jemals gab“, betonte Gemkow. „Aber vor uns liegen die größten Aufgaben und wir entscheiden heute, wie unsere Stadt in Zukunft aussieht.“ Die wachsende Stadt brauche zügige und pragmatische Lösungen im Wohnungsbau sowie im Verkehr. Zwar sei man von Preisentwicklungen anderer Großstädte noch entfernt. Aufgabe der Politik sei es aber, Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen. „Deshalb muss die Devise lauten: bauen, bauen, bauen.“ Gemkow plädierte dafür, geplante Großprojekte zügig umzusetzen. Er möchte Bestandsgebäude mit Wohnungen aufstocken, wenn diese 10 bis 15 Jahre einer Sozialbindung unterliegen und beim Ausbau heimische Hölzer verwendet werden.

Angebote statt Verbote für Verkehr

Gemkow ist seit 2009 Mitglied des sächsischen Landtags; 2014 wurde er Chef in Sachsens Justizressort und war mit 36 Jahren Deutschlands jüngster Minister. Seinen Platz sieht er aber künftig in Leipzig, um an der Verwaltungsspitze beispielsweise den klimafreundlichen Verkehr zu steigern. Dabei setzt er auf einen klugen Mix aller Verkehrsarten, um die Verkehrsströme der nächsten Jahrzehnte besser regulieren zu können. „Aber nicht Verbote, sondern Angebote helfen uns weiter“, sagte der studierte Jurist, der zeitweise als Anwalt tätig war. Auch das Fahrradfahren müsse sicherer werden. „Ich will ein Netz von Fahrradwegen, die möglichst wenig vom Autoverkehr gekreuzt werden.“

Absage an 365-Euro-Ticket

Der öffentliche Nahverkehr nehme für ihn eine Schlüsselrolle ein. Er wolle das Straßenbahnnetz ausbauen, die Takte verstärken. „Ein 365-Euro-Ticket ist allerdings eine Lösung von vorgestern“, betonte er. „Ich möchte ein Bezahlsystem, das Vielfahrer entlastet.“ Gemkow stellt sich ein digitales Abrechnungssystem vor, das tatsächlich gefahrene Strecken berücksichtigt. Es müsse weiterhin möglich sein, mit dem Auto zügig durch Leipzig zu fahren. Zugleich forderte er ein stärkeres Miteinander von Stadt und Umland. Dabei sei der entscheidende Faktor ebenfalls Mobilität. Zugleich wolle er der regionalen Wirtschaft den Rücken stärken.

„Ich werde immer dafür eintreten, dass in unserer Stadt jeder seinen Lebensentwurf verfolgen kann und seine Meinung äußern darf – auch wenn diese schwer zu ertragen ist. Die Grenzen der Freiheit anderer und des Rechts dürften dabei aber nicht verletzt werden“, sagte Gemkow, der erneut jedweder Art von Extremismus eine Abfuhr erteilte.

Diese Bewerber stehen ebenfalls fest

Die OBM-Wahl findet am 2. Februar 2020 statt. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig werden, fällt dieser auf den 1. März 2020. Die aktuelle, siebenjährige Amtszeit von Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) läuft am 28. März 2020 aus. Letzter Termin für das Einreichen der Wahlvorschläge ist der 28. November. Bereits nominiert sind Katharina Krefft (Grüne), Christoph Neumann ( AfD), Burkhard Jung ( SPD) und Franziska Riekewald (Linke).

Von Mathias Orbeck