Mit Hape Kerkeling und Vera Lengsfeld: Neuer Anlauf für Leipziger Freiheitsdenkmal

Leipzig

Die Stiftung Friedliche Revolution hat einen Aufruf gestartet, jetzt endlich das geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig zu bauen. Mehr als 30 prominente Erstunterzeichner unterstützen die Initiative – darunter unter anderem Entertainer Hape Kerkeling, die frühere Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld, Schauspieler Jan Josef Liefers und Musikerin Anna Loos, der Arzt Dietrich Grönemeyer sowie der frühere Box-Weltmeister Henry Maske.

„Sozialer Zusammenhalt ist gefährdet“

„Heute leben wir in einem Land, in dem offenbar die Werte der Friedlichen Revolution ,Keine Gewalt’, ,Demokratie’, ,Schwerter zu Pflugscharen’ und ,Für ein offenes Land mit freien Menschen’ bedroht sind“, heißt es in dem Aufruf. „Die Zweifel an unserem politischen System der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steigen bedenklich und gehen weit über das Schlagwort der sogenannten Politikverdrossenheit hinaus. Die Zunahme an politischer Gewalt und der Aufstieg des Rechtspopulismus in Deutschland und Europa gefährden Demokratie und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“

Denkmal soll Demokratie neu beleben

Das stolze Erbe der Friedlichen Revolution müsse nicht nur als historische Leistung gewürdigt werden, sondern auch den Alltag neu inspirieren, so die Verfasser. Demokratie lebe von mündigen, freien, aufrichtigen und kritischen Menschen und von Zivilcourage. „Wir wollen das Denkmal zu einem aktuellen Ort der produktiven Demokratie machen und alle auffordern, sich immer wieder aufs Neue für Freiheit, Frieden und Demokratie zu engagieren.“ Die Ostdeutschen hätten mit ihrem Kampf um Freiheit und Demokratie vor 30 Jahren ein stolzes Erbe geschaffen, an das erinnert und angeknüpft werden solle.

Verwiesen wird auch auf den bundesweiten Charakter eines möglichen Denkmals und den entsprechenden Beschluss des Deutschen Bundestags.

Erstunterzeichner des Aufrufs

Stephan Bickhardt, Direktor der Evangelischen Akademie Meißen

Kurt Biedenkopf, ehemaliger Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Martin Böttger, Gründungsmitglied des Neuen Forums

Rainer Eckert, ehemaliger Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig

Dietrich Grönemeyer, Arzt, Wissenschaftler, Autor

Ludwig Güttler, Trompeter, Dirigent

Thomas Huber, Berater für strategische Kommunikation

Roland Jahn, Bürgerrechtler, Journalist

Burkhard Jung, Leipziger OBM und Vorsitzender des Kuratoriums Stiftung Friedliche Revolution

Hape Kerkeling, Autor, Entertainer

Basil Kerski, Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig

Freya Klier, Autorin, Regisseurin

Michael Kölsch, Honorarkonsul der Republik Liberia

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung

Vera Lengsfeld, Autorin,Publizistin

Jan Josef Liefers und Anna Loos, SchauspielerIn,MusikerIn

Henry Maske , ehemaliger Boxweltmeister

Herta Müller, Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin

Hans Georg Näder, Unternehmer, Otto-Bock-Firmengruppe

Désirée Nosbusch, Schauspielerin, Moderatorin

Gesine Oltmanns, Bürgerrechtlerin

Uwe Platzbecker, Direktor Hämatologie und Zelltherapie am Universitätsklinikum Leipzig

Grit Poppe, Schriftstellerin

Steffen Reiche, Evangelischer Theologe und Politiker

Hans-Jürgen Röder, ehemaliger DDR-Korrespondent des Evangelischen Pressedienstes (epd)

Carsten Saeger, Künstler

Richard Schröder, Theologe, Philosoph und DDR-Bürgerrechtler

Gesine Schwan, Politikerin, Präsidentin der Humboldt-Viadrina-Governance-Platform

Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a.D.

Kai von Klitzing, Psychoanalytiker, Universitätsprofessor am Universitätsklinikum Leipzig

Rainer Vor, Vorstand Stiftung Friedliche Revolution

Peter Wensierski, Schriftsteller, Journalist

Christian Wolff, Pfarrer i.R.

Christoph Wonneberger, Pfarrer i.R., Bürgerrechtler

Reinhold Würth, Unternehmer, Würth-Gruppe

Von lvz