Leipzig

Homeoffice und Corona haben die Situation entspannt. Doch nun sind Staus und damit Dreck und Lärm auf viele Leipziger Straßen zurückgekehrt - zumindest zu den Hauptverkehrszeiten. Wer da mit dem Auto quer durch die Stadt zuckeln muss, braucht oft Geduld und Nerven. Sicher ist die Situation in Leipzig weniger schlimm als beispielsweise im Hauptstadtverkehr in Berlin oder in der Bankenmetropole Frankfurt/Main. Doch auch an der Pleiße droht längst der Verkehrskollaps. Die Stadt Leipzig wächst - und mit ihr auch der Anteil privater Kraftfahrzeuge, der mittlerweile bei über 264.000 liegt. Hinzu kommen die vielen Pendler, die mehr oder weniger aufs Auto angewiesen sind. Deshalb ist es nötig, nach Auswegen zu suchen. Denn es geht um Lebensqualität in unseren Städten. Und da hat der Ruf nach einem großflächigen Tempo-30-Modellversuch durchaus Charme.

Keine Patentlösung für alle

Es ist nachgewiesen, dass eine niedrigere Geschwindigkeit sich positiv auf sichere, leisere Straßen sowie saubere Luft auswirkt. Hinzu kommt: Vielerorts ist Tempo 30 bereits die Regel, weil die Autos ohnehin nicht schneller vorankommen. Ob und wann das Modellprojekt umgesetzt werden kann, ist aber trotzdem ungewiss. Eine neue Regierung müsste nach der Bundestagswahl erst die Gesetze ändern, um es großflächig zu erproben. Wie es konkret aussehen kann, muss jede Kommune für sich entscheiden. Patentlösungen für alle gibt es da wohl nicht.

Wenn Kommunen wie Leipzig selbst anordnen könnten, wo sie zum Schutze ihrer Bürger intelligentere Verkehrslösungen erproben, ist das aber ein Fortschritt. Vor allem dann, wenn dies Hand in Hand mit dem dringend nötigen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie der Radweginfrastruktur geht. Auch da hat Leipzig einen beträchtlichen Stau abzutragen. Ob der Autoverkehr mit Tempo 30 besser fließt, dafür gibt es aber keine Garantie.

Von Mathias Orbeck